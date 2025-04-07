Yemen'de ABD Saldırısı: 6 Ölü, 32 Yaralı - Son Dakika
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Yemen'de ABD Saldırısı: 6 Ölü, 32 Yaralı

Husiler, ABD'nin Yemen'deki saldırılarında 6 kişinin öldüğünü, 32 kişinin yaralandığını bildirdi.

07.04.2025 03:16
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Yemen'de Husiler, ABD'nin, başkent Sana ve Sada kentine düzenlediği saldırılarda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 32 kişinin yaralandığını duyurdu.

Husilere ait el-Mesire televizyonunda yer alan haberde, ABD'nin Sana ve Sada kentine saldırılar düzenlediği belirtildi.

ABD'nin saldırısında 2'si kadın 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 32 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Saldırıda yaralananlar arasında kadın ve çocukların olduğu ifade edildi.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Yemen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de ABD Saldırısı: 6 Ölü, 32 Yaralı - Son Dakika

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