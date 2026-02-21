Yemen'de Aden Gerginliği Uyarısı - Son Dakika
Yemen'de Aden Gerginliği Uyarısı

21.02.2026 14:36
Yemen'de siyasi partiler, Aden'deki gerginliğin krizin çözümüne zarar verebileceği uyarısını yaptı.

Yemen'de Ulusal Siyasi Partiler ve Bileşenler Bloku, geçici başkent Aden'de yaşanan gerginliğin ülkedeki krizin siyasi yöntemlerle çözümünü sekteye uğratabileceği uyarısında bulundu.

Blok, Aden'de dün silahlı grupların "Meaşık Başkanlık Sarayı"na baskın girişiminde bulunması ve olaylarda yaralananların olmasının ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, 19-20 Şubat'ta Aden'de yaşanan olaylardan duyulan üzüntü dile getirilerek geçici başkentte hukuka aykırı şekilde gerçekleşecek her türlü tırmanışın, ülkedeki krizin siyasi yollarla çözüm sürecine zarar vereceği vurgulandı.

Olaylarda yaralananlar olduğu, çevredeki sivil tesislerde ve özellikle çocuklar arasında korku ve panik oluştuğu aktarıldı.

Barışçıl ifade özgürlüğünün anayasal güvence altında olduğu aktarılan açıklamada, yasa dışı yollarla yapılacak her türlü tırmanışın Aden'e ve kent halkının taleplerine hizmet etmeyeceği aksine siyasi çözüm sürecine zarar vereceği ifade edildi.

Aden'de son dönemde kamu hizmetlerinde kaydedilen somut iyileşmelere dikkat çekilerek bu kazanımların korunması ve geliştirilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, devlet kurumlarına yönelik "düşmanca eylemlerin" arkasında bulunduğu ve elde edilen kazanımları sabote etmeye çalıştığı belirtilen ve isim verilmeyen taraflar kınanarak, bu tür girişimlerin Aden'i yeniden kaos ortamına sürükleme riski taşıdığı kaydedildi.

Başta güney meselesi olmak üzere çözüm bekleyen konuların tek güvenli yolunun kapsamlı bir "güney- güney diyaloğu" olduğu, bunun da kaos ve gayrimeşru baskı araçlarından uzak şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Yemen, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
