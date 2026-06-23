Yemen'de Askeri Gerilim Artıyor

Yemen'de son 24 saatte başkent Sana merkezli Husiler (Ensarullah Hareketi) ile Aden merkezli hükümet güçleri arasında birden fazla bölgede yaşanan askeri hareketlilik, yaklaşık 4 yıldır devam eden nispi ateşkes sürecinin geleceğine ilişkin endişeleri artırdı.

Yemen devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin güneyindeki Dali vilayetinin El-Fahir ve Bitar bölgelerinde hükümet güçleri ile Husiler arasında çatışmalar yaşandı.

Sahadaki kaynaklara dayandırılan haberde, dün akşam itibarıyla saatlerce süren çatışmalarda topçu atışları ve karşılıklı silah kullanıldığı, olaylarda 5 hükümet askerinin yaralandığı belirtildi.

Devlet televizyonu, Dali'deki askeri gerilimden Husileri sorumlu tutarken, hükümet güçlerinin Arap Koalisyonu'nun desteğiyle saldırıları püskürtmeyi sürdürdüğünü aktardı.

Öte yandan Husilere bağlı SABA Haber Ajansı'nın dünkü haberinde, Husilere bağlı albay rütbesindeki Amir Ali Amir ile Ahmed Muhsin Hamtan'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Başkent Sana'da düzenlenen cenaze törenine ilişkin haberde, iki subayın "onur ve haysiyet cephelerinde ulusal görevlerini yerine getirirken" öldükleri ifade edildi.

Açıklamada, ölüm nedenlerine ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı.

Yemen ordusu ise 20 Haziran Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinde çıkan çatışmalarda bir subayın hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Dali'de patlama: 5 çocuk hayatını kaybetti

Yemen İnsan Hakları Bakanlığı, Dali vilayetinde meydana gelen patlamada yaşamını yitiren çocukların sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hacer bölgesine bağlı Er-Reybi köyünde meydana gelen patlamanın, savaş kalıntısı niteliğindeki bir mühimmatın infilak etmesi sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, olayda 5 çocuğun hayatını kaybettiği, 7 çocuğun çeşitli derecelerde yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık, olaydan Husileri sorumlu tutarken, sivillerin yaşadığı bölgelerde mayın ve savaş kalıntılarının bulunmasının uluslararası insancıl hukuk ile insan hakları hukukunun ihlali olduğunu savundu.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunan bakanlık, mayınlar ve patlamamış mühimmat nedeniyle yaşanan can kayıplarının önlenmesi için daha etkin adımlar atılmasını istedi.

Dali'deki yerel makamlar pazartesi günü yaptıkları açıklamada, ilk belirlemelere göre patlamada 4 çocuğun öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Husiler ise olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Husilerden genel seferberlik ilanı

Husiler, bugün yaptıkları açıklamada yeni bir askeri hazırlık ve eğitim aşamasının başlatıldığını duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberine göre, başkent Sana'da düzenlenen programda Ensarullah Hareketi'nin lideri Abdulmelik el-Husi'nin talimatları doğrultusunda yeni bir hazırlık sürecinin başlatıldığı açıklandı.

Sana'daki genel seferberlik sorumlusu Halid el-Medani, "Yeni bir hazırlık aşamasını başlatıyor, her düzeyde genel seferberlik ve askeri hazır olma durumumuzu ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Medani, hareketin ülkeye yönelik kuşatmanın sürmesini kabul etmeyeceğini belirterek, "ülkenin kurtarılması ve halkın haklarının alınması mücadelesini" devam ettireceklerini söyledi.

Açıklamada, yeni dönemde uzmanlık ve askeri eğitim programlarına katılanların sayısının artırılacağı, önceki aşamalarda 120 binden fazla savaşçının eğitildiği ifade edildi.

Husilere bağlı Genel Seferberlik Güçleri de dün akşam yaptıkları açıklamada yüz binlerce savaşçı ile çok sayıda askeri birliğin hazır durumda olduğunu bildirdi.

Hükümetten hazırlık talimatı

Yemen Savunma Bakanı Tahir el-Ukayli de Marib vilayetinde askeri ve güvenlik yetkililerinin katıldığı geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

Savunma Bakanlığına bağlı "September Net" sitesinin haberine göre Ukayli, mevcut dönemin daha fazla koordinasyon ve hazırlık gerektirdiğini belirterek, tüm cephelerde savaş hazırlık seviyesinin yükseltilmesi talimatını verdi.

Hükümet yanlısı Ulusal Direniş Güçleri Sözcüsü Sadık Duveyd ise Husilerin ateşkes dönemlerinde de askeri gerilimi artırmasının şaşırtıcı olmadığını savundu.

Duveyd, Husilerin bölge ülkeleriyle ilişkilerinin çatışma, mezhepsel istikrarsızlık veya baskı politikaları çerçevesinde şekillendiğini ileri sürdü.

Yemen'de Nisan 2022'den bu yana taraflar arasında kapsamlı bir ateşkes bulunmamakla birlikte, cephelerin büyük bölümünde nispi bir sükunet hakim.

Ancak zaman zaman yaşanan çatışmalar ve karşılıklı sert açıklamalar, sahadaki kırılgan dengenin sürmesine neden oluyor.

Uzmanlar, taraflar arasındaki güven eksikliğinin devam etmesi halinde ülkenin yeniden geniş çaplı çatışma sürecine sürüklenebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.???????