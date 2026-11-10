Yemen'de bir haftada 16 bin kişi daha yerinden edildi, 2026 toplamı 343 bini aştı

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Zoe Brennan, Yemen'de bir haftada yaklaşık 16 bin kişinin daha yerinden edildiğini bildirerek, "Böylece Yemen'de 2026 yılı içerisinde en az bir kez yerinden edilme deneyimi yaşayan kişilerin toplam sayısı 343 bini aştı." dedi.

Brennan, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Yemen'de kasımda da önemli düzeyde yerinden edilme olaylarının yaşandığını belirten Brennan, bir hafta içinde yaklaşık 16 bin kişinin daha yerinden edildiğini kaydetti.

Brennan, "Böylece Yemen'de 2026 yılı içerisinde en az bir kez yerinden edilme deneyimi yaşayan kişilerin toplam sayısı 343 bini aştı." dedi.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.