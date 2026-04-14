Yemen'de Bölgesel Çatışma Riski Artıyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, Yemen'in İran savaşından etkilenerek daha büyük bir çatışmaya sürüklenme riskinin yükseldiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın Yemen'in bölgesel bir çatışmaya sürüklenme riskini artırdığını belirterek, ülkenin bölgesel gerilimin ekonomik sonuçlarına karşı son derece savunmasız olduğu uyarısında bulundu.

Grundberg, " Orta Doğu'da durum" başlığıyla Yemen'deki gelişmelerin ele alındığı BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran savaşının etkilerinin Yemen'de de hissedildiğini belirten Grundberg, Husilerin İsrail'e yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle çatışmanın yeni bir cepheye yayılabileceğine dair küresel endişeleri paylaştığını söyledi.

Grundberg, "Yemen halkı için yıkıcı sonuçlar doğuracak tam kapsamlı bir bölgesel çatışmaya yeniden sürüklenme riskinden endişe duyuyorum. Yemen şimdiye kadar bu kaderden kurtuldu ancak riskler sürüyor." dedi.

Yemen'deki barış sürecinin bölgesel tırmanmadan korunması gerektiğini vurgulayan Grundberg, bu amaçla bölgesel ve uluslararası aktörlerle yoğun temas halinde olduklarını ifade etti.

Grundberg, Kızıldeniz ve Aden Körfezi başta olmak üzere küresel ölçekte artan deniz güvenliği endişeleri karşısında seyrüsefer özgürlüğünün ve uluslararası denizcilik hukukunun korunmasının önemine işaret etti.

Yemen'in bölgesel gerilimin ekonomik sonuçlarına karşı son derece kırılgan durumda olduğunu kaydeden Grundberg, "Küresel gelişmelerin de açıkça gösterdiği gibi en ağır yükü her zaman en yoksul ve en savunmasız kesimler taşıyor." ifadelerini kullandı.

Yemenlilerin Orta Doğu'daki çatışmaların tetiklediği ithalat aksamaları ile artan yakıt ve gıda fiyatlarıyla mücadele etmek zorunda kalacağını belirten Grundberg, bölgedeki gelişmelerin Yemen'in zaten kırılgan olan ekonomisi üzerindeki baskıyı daha da artıracağı uyarısında bulundu.

"18 milyondan fazla insan şiddetli açlıkla karşı karşıya"

Konseyde BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher adına konuşan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Operasyonlar ve Savunuculuk Bölümü Direktörü Edem Wosornu da Yemen'de nüfusun neredeyse yarısını oluşturan 22 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Wosornu, "Açlık giderek daha da şiddetleniyor. 18 milyondan fazla insan şiddetli açlıkla karşı karşıya. Her üç aileden ikisi her gün öğün atlamak zorunda kalıyor." dedi.

Yemen'de 5 yaş altındaki 2,2 milyon çocuğun ciddi derecede yetersiz beslendiğine dikkati çeken Wosornu, 1,3 milyon hamile ve emziren kadının da yetersiz beslenme nedeniyle hayati risk oluşturan komplikasyonlarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Ülkedeki sağlık sisteminin de yetersiz olduğunu vurgulayan Wosornu, her beş sağlık tesisinden ikisinin tam olarak işlevsel olmadığını, sağlık hizmetine ihtiyaç duyan 19 milyondan fazla kişinin ise gerekli hizmete erişemediğini kaydetti.

BM'nin bu yıl Yemen'de 12 milyon kişiye hayat kurtarıcı insani yardım ulaştırmak için 2,16 milyar dolar fon hedeflediğini belirten Wosornu, mevcut kaynaklarla hızla artan insani ihtiyaçlar arasındaki farkın giderek büyüdüğünü söyledi.

Wosornu, "Geçen yıl yapılan çağrının yalnızca yüzde 29'u karşılandı. Bu, son on yıldaki en büyük finansman açıklarından biri." dedi.

Yemen'in daha büyük bir felakete sürüklenmesine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Wosornu, BM Güvenlik Konseyi'nden yürütülen çalışmalar için siyasi ve ekonomik destek sağlanması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Ekonomi, Güncel, Yemen, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 20:17:09. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.