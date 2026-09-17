Yemen'de çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle 122 binden fazla kişi yerinden edildi - Son Dakika
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Yemen'de çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle 122 binden fazla kişi yerinden edildi

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Yemen'in 8 vilayetinde eylülün ilk yarısında Husilerle yaşanan çatışmalar nedeniyle 122 binden fazla kişinin yerinden edildiği bildirildi.

Yemen'in 8 vilayetinde eylülün ilk yarısında Husilerle yaşanan çatışmalar nedeniyle 122 binden fazla kişinin yerinden edildiği bildirildi.

Yemen Sığınmacı Kampları Yönetimi Yürütme Biriminden yapılan açıklamada, 1-15 Eylül tarihlerinde 17 bin 852 aileden oluşan toplam 122 bin 297 kişinin yerinden edildiğinin tespit edildiği belirtildi.

İnsani krizin derinleştiğine dikkati çekilen açıklamada, Husilerin ilerlemesi ve daha önce hükümet güçlerinin konuşlandığı mevzileri kontrol altına almasının Kızıldeniz ve Babulmendeb yakınlarındaki kontrol hatlarının değişmesine yol açtığına işaret edildi.

En fazla göç Taiz ve Lahic'te

Açıklamada, yerinden edilmelerin en yoğun yaşandığı vilayetin 9 bin 562 aile (66 bin 972 kişi) ile ülkenin güneybatısındaki Taiz olduğu, bu vilayeti 4 bin 511 aile (31 bin 577 kişi) ile güneydeki Lahic ve 1180 aile (5 bin 555 kişi) ile Aden'in takip ettiği aktarıldı.

Batıdaki Hudeyde'nin Hays ve el-Huha ilçelerinde daha önce yerinden edilmiş 1471 ailenin tırmanan çatışmalar nedeniyle Aden'e doğru ikinci kez göç etmek zorunda kaldığına dikkati çekilen açıklamada, sığınmacıların en acil ihtiyaçlarının barınak, acil insani yardım, gıda, temiz içme suyu, hijyen, sağlık hizmetleri ve nakdi yardımlar olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına, uluslararası yardım örgütlerine ve bağışçılara, özellikle kadın, çocuk ve engellilerin önceliklendirildiği acil yardım müdahalelerini hızlandırma çağrısında bulunuldu.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA
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