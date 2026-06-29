Yemen'de Gazetecilere Yönelik Şiddet Artıyor - Son Dakika
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Yemen'de Gazetecilere Yönelik Şiddet Artıyor

29.06.2026 19:16
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Yemen'de iç savaş sırasında en az 90 gazeteci hayatını kaybetti, basın özgürlüğü ihlalleri protesto edildi.

Yemen'de meşru hükümet ile İran destekli Husiler arasında 2014'te patlak veren iç savaştan bu yana ülkede en az 90 basın mensubunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal Yemenli Gazeteciler Örgütü'nün (SADA) çağrısı üzerine ülkede basın özgürlüğünü hedef alan ihlalleri protesto etmek amacıyla Yemen'in orta kesimindeki Marib ilinde gösteri düzenlendi.

Çok sayıda gazeteci ve aktivistin katıldığı gösteride, ülkenin doğusundaki Hadramevt kentinde Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyon kanalı muhabiri olan ve birkaç gün önce patlamada hayatını kaybeden Muhammed Ayda'nın da aralarında bulunduğu öldürülen basın mensuplarının fotoğrafları taşındı.

SADA, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'de gazeteciler ve basın çalışanlarını hedef alan saldırı ve suikastların arttığını ve bu durum karşısında endişe duyduğunu belirtti.

Ülkede iç savaşın patlak verdiği 2014'ten bu yana geçen 12 yılda en az 90 gazeteci ve basın çalışanının yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Bu "kanlı bilançonun", çatışma taraflarının kapsamlı bir medya karartması ile cezasızlık kültürünü pekiştirme isteğini yansıttığı aktarıldı.

Bu durumun bağımsız medyanın büyük ölçüde tahrip olmasına ve Yemen'in gazeteciler için dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri olarak görülmesine yol açtığı ifade edildi.

SADA, ülkede gazetecilere yönelik suikastların aydınlatılması için acilen uluslararası ve yerel düzeyde şeffaf ve bağımsız soruşturmalar başlatılmasını, faillerinin adalet önüne çıkarılmasını istedi.

Yemen'de Al Arabiya ve El-Hades kanallarının muhabiri Muhammed Ayda, 24 Haziran akşam saatlerinde Mukalla kentinde aracını hedef alan saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi de Ayda'nın suikastını araştırmak üzere üst düzey bir komite kurulmasına ilişkin talimat vermişti.

Al Arabiya TV, Mukalla güvenlik idaresinin bir ay önce Ayda'yı hayatına kasteden bir tehdit konusunda bilgilendirdiğini belirtmişti.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, 3. Sayfa, Güncel, Yemen, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Gazetecilere Yönelik Şiddet Artıyor - Son Dakika

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