Yemen'de Gazze için Protesto

Yemen'in Beyda vilayetinde toplanan yüzlerce öğrenci ve akademisyen, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına dayattığı açlık krizini protesto etti.

Yemen'in orta kesiminde yer alan Beyda vilayetindeki üniversitede, İsrail'in yaklaşık 2 yıldır abluka altında tutarak bombaladığı Gazze'yle dayanışma gösterisi düzenlendi.

Beyda Üniversitesi yerleşkesinde bir araya gelen öğrenci ve öğretim görevlileri, Yemen ve Filistin bayrakları eşliğinde İsrail ordusunun Gazze'ye dayattığı açlık krizini protesto etti.

Göstericiler adına yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde insanların saldırı ve aç bırakılarak öldürülmesi, insanlık tarihinde görülmemiş bir soykırım suçudur." denildi.

İsrail ordusunun Gazze'de kadın ve çocukları katlettiğine işaret edilen açıklamada, Arap ve İslam ülkeleri halklarının Gazze Şeridi'nde hem saldırılarla hem de aç bırakılarak öldürülen Filistin halkı için hükümetlerine baskı kurması çağrısı yapıldı.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 64 Filistinli hayatını kaybetti, 156 bin 573 kişi yaralandı.