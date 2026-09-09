Yemen'de hükümet güçlerinin Husi mevzilerine saldırıları sürüyor - Son Dakika
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Yemen'de hükümet güçlerinin Husi mevzilerine saldırıları sürüyor

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Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar 4 vilayette devam ediyor. Son günlerde Taiz, El-Cevf ve El-Beyda'daki çatışmalar artarken, Hudeyde'nin Hays ilçesinde Husi saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti.

Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında aralarında sivil can kayıplarına yol açan çatışmalar ülkenin 4 vilayetinde sürüyor.

Yemen'de son yıllarda hükümet güçleri ile Husiler arasında tırmanan askeri gerilim giderek şiddetleniyor.

Son günlerde özellikle Taiz, El-Cevf ve El-Beyda vilayetlerindeki birçok cephede askeri çatışmalar artarken Husilerin mevzileri hava saldırılarıyla hedef alınıyor.

Batı sahilindeki saldırılar

Hükümete bağlı Amalika Tugaylarından yapılan açıklamada, "Batı sahili cephesindeki Husi unsurların toplandığı noktalara saldırılar düzenlediği" belirtildi.

Saldırı noktalarının isminin verilmediği açıklamada, Husi milislerin ve askeri araçlarının hedef alındığı videolar da paylaşıldı.

Amalika Tugaylarından yapılan bir diğer açıklamada Yemen'in orta kesimindeki Beyda vilayetinde Husilere ait bir aracın hedef alındığı ve araçtakilerin öldüğü ifade edildi.

Saldırıya ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Amalika Tugayları, dün akşam Beyda'da Husilere ait bir İHA'yı düşürdüklerini açıklamıştı.

Yemen hükümetine bağlı Hudeyde Vilayeti Medya Ofisinden yapılan açıklamada, "Hudeyde'nin güneyindeki Hays ilçesinde Husilerin havan toplarıyla düzenlediği saldırıda Dar el-Harbi ve Mahva Yasin köylerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği" kaydedildi.

Husilerin El-Vaziiyye'deki ilerleyişi engellendi

Yemen hükümetine bağlı Ulusal Direniş Güçlerinin yönettiği "2 Aralık" ajansının haberine göre, batıdaki Taiz vilayetinin El-Vaziiyye İlçesi Genel Müdürü Ali ez-Zarafi, Yemen ordusunun, Husi milislerin Vaziiyye'ye ilerleyişini engellediğini" söyledi.

Zarafi, "Vaziiyye halkının tutumunu ve Husilerle mücadelede silahlı kuvvetlerin yanında tek saf halinde durmasını" övdü.

Vaziiyye İlçesi Genel Müdürü, bölge halkının Husilerin ilçeyi yeniden ele geçirmesine izin vermeyeceğini belirtti.

İlçe Babulmendeb'e yakınlığı nedeniyle stratejik konumlar arasında yer alıyor.

Dali vilayetinde karşı saldırı

Yemen hükümetine bağlı televizyon kanalının haberinde, Yemen ordusunun ülkenin güneybatısındaki Dali vilayetine bağlı Murays bölgesinde bir Husi saldırısını püskürttüğü aktarıldı.

Haberde, saldırının püskürtülmesinin ardından hükümet güçlerinin aynı cephede Husilerin mevzilerine karşı saldırı düzenlediği" kaydedildi.

El-Muha'ya askeri takviye

Yemen'in batı sahilinde Husilere karşı yürütülen mücadelenin güçlendirilmesi amacıyla hükümete bağlı Vatan Kalkanı Güçleri Komutanı Abdurrahman el-Lahici'nin Babulmendeb yakınındaki Muha kentine ulaştığı aktarıldı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Ebha, Hamis Muşayt, Cazan ve Necran kentlerindeki sivil ve ticari tesislere düzenlediği saldırıda 73 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'de hükümet güçlerinin Husi mevzilerine saldırıları sürüyor - Son Dakika

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