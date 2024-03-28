Yemen'de Hükümet Yanlısı Güçlerle Husiler Arasında Çatışma: 10 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika
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Yemen'de Hükümet Yanlısı Güçlerle Husiler Arasında Çatışma: 10 Ölü, 15 Yaralı

Yemen'in Dali eyaletinde hükümet yanlısı güçlerle Husiler arasında çıkan çatışmalarda en az 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Husilerin Dali eyaletine saldırısı sonucu çıkan çatışmalarda 4 asker ve 6 Husi üyesi öldü, 15 kişi yaralandı. BM'nin çağrısına rağmen yaşanan çatışmalar, Yemen'deki iç savaşı sonlandırma çabalarını tehlikeye atıyor.

28.03.2024 18:12  Güncelleme: 18:16
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ADEN, 28 Mart (Xinhua) -- Yemen'in güneyindeki Dali eyaletinde hükümet yanlısı güçlerle Husiler arasında çıkan yoğun çatışmalarda en az 10 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Adının gizli kalması koşuluyla Perşembe günü Xinhua'ya açıklama yapan askeri bir yetkiliye göre, Husilerin Çarşamba günü geç saatlerde Dali eyaletinin kuzeybatısındaki Bab Galak mevzilerine büyük bir saldırı başlatması üzerine Husilerle bölgede konuşlu hükümet yanlısı ortak Yemen güçlerine mensup askerler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Yetkili, çatışmalarda 4 asker ile 6 Husi üyesinin hayatını kaybettiğini ve iki taraftan 15 kişinin yaralandığını teyit etti. Ağır yaralı hükümet yanlısı askerler tedavi edilmek üzere ülkenin güneyindeki liman kenti Aden'de bulunan hastanelere nakledildi.

Çatışma, Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen'de 9 yıldır süren iç savaşı sonlandırmak amacıyla geçici süreci korumak üzere her iki tarafa yaptığı itidal çağrısına rağmen yaşandı. BM'nin Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen BM Güvenlik Konseyi oturumunda, savaşan taraflara yeni başlayan barış çabalarını tehlikeye atacak düşmanlıkları azaltma ve "provokasyonlardan kaçınma" çağrısı yapmıştı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Yemen'de Hükümet Yanlısı Güçlerle Husiler Arasında Çatışma: 10 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemen'de Hükümet Yanlısı Güçlerle Husiler Arasında Çatışma: 10 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika
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