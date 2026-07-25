Yemen'de Husi Mevzilerine Hava Saldırıları
Marib ve Cevf'te Husi milislerine ait hedefler hava saldırılarıyla vuruldu.
Yemen'in orta ve kuzey kesimlerindeki Marib ve Cevf vilayetlerinde Husilere ait mevzilerin hava saldırılarıyla vurulduğu duyuruldu.
Yemen devlet televizyonunun haberinde, "Marib ve Cevf'te terörist Husi milislerine ait takviye güçleri hava saldırılarıyla hedef alındı." ifadesine yer verildi.
Haberde, saldırıları düzenleyen tarafa ilişkin bilgi verilmedi.
Husilerden de konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
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