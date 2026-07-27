Yemen'de Husiler 9 Mensubunu Kaybetti - Son Dakika
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Yemen'de Husiler 9 Mensubunu Kaybetti

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Husiler, Yemen'deki çatışmalarda 9 üyesinin öldüğünü ve cenaze törenleri düzenlendiğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, hükümet güçleriyle son günlerde tırmanan askeri çatışmalarda 9 mensubunun öldüğünü açıkladı.

Husilere ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan haberde, çatışmalarda ölen Husi mensupları için farklı kentlerde cenaze törenleri düzenlendiği belirtildi.

Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde 3, ülkenin güneybatısındaki Taiz'de 2, İbb, Amran ve Sana illerinde ise 4 Husi mensubu için cenaze töreni düzenlendi.

Söz konusu kişilerin nerede ve ne zaman öldüğü belirtilmezken, "Suudi Arabistan ile yürütülen savaşta" hayatlarını kaybettikleri ifade edildi.

Yemen hükümeti ve Arap Koalisyonundan Husilerin açıklamasına ilişkin henüz yorum yapılmadı.

Yemen hükümetine ait Yemen televizyonu ise 25 Temmuz'da Marib ve Cevf illerindeki bazı noktaları hedef alan hava saldırılarında Husilere bağlı füze fırlatma uzmanlarından bazılarının öldürüldüğünü duyurmuştu.

Televizyon, saldırıları düzenleyen tarafı açıklamazken, yerel basında hava saldırılarının Yemen hükümetine bağlı güçler tarafından gerçekleştirildiği ileri sürülmüştü.

Yemen'de Nisan 2022'den bu yana görece sakinlik hakim olsa da başkent Sana ile bazı vilayetleri Eylül 2014'ten beri kontrolünde tutan Husiler ile hükümet güçleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Temmuz 2026'nın başından bu yana birçok cephede gerilim yeniden tırmanırken, ülkede 2022'den bu yana yaşanan en şiddetli çatışmalarda her iki taraftan onlarca kişi öldü ve yaralandı.

Arap Koalisyonu da 2022'den bu yana ilk kez Hudeyde ili ile Yemen'in batısındaki Kameran Adası'nda Husilere ait noktaları hedef alan hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.

Husiler ise insansız hava araçlarıyla Suudi Arabistan'daki bazı tesis ve noktaları hedef aldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan, öncülük ettiği Arap Koalisyonu aracılığıyla Yemen hükümetine destek verirken, Riyad ve müttefikleri İran'ı Husilere destek sağlamakla suçluyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Husiler 9 Mensubunu Kaybetti - Son Dakika

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