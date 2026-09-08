Yemen'de Husiler, hükümet güçlerinin kontrolündeki Hadramut'ta konvoya füze saldırısı düzenledi
Yemen'deki Husiler, hükümet güçlerinin kontrolündeki Hadramut vilayetinde bir konvoya balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırı, Suudi Arabistan'dan askeri teçhizat taşıyan kamyonların El-Vadiye askeri kampına ilerlediği sırada gerçekleşti.
HADRAMUT, 8 Eylül (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler pazartesi günü hükümet güçlerinin kontrolündeki Hadramut vilayetinde bir konvoya balistik füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu.
Açıklamada, Suudi Arabistan'dan askeri teçhizat taşıdığı iddia edilen kamyonların El-Vadiye askeri kampına doğru ilerlediği kaydedildi.
Kaynak: Xinhua
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