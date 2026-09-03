Yemen'de Husiler Taiz ve Hudeyde'ye 14 balistik füzeyle saldırdı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin batısındaki Taiz ve Hudeyde kentlerine 14 balistik füzeyle saldırı düzenledi.

Yemen devlet televizyonunun Silahlı Kuvvetler Medya Merkezinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, Husiler Taiz ve Hudeyde kentlerinin batı sahillerindeki bölgeleri insansız hava araçlarının (İHA) eşlik ettiği 14 balistik füzeyle hedef aldı.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin Taiz ve batı sahillerine ulaşan İHA'ların bir kısmını düşürdüğü, balistik füzelerin ise ordunun operasyonlarını sürdürdüğü batı sahillerindeki bölgelere herhangi bir etkisinin olmadığı belirtildi.

Yemen Silahlı Kuvvetlerinin Taiz kentinde Husilerle karşılıklı çatışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, kentin batısındaki El-Kedha bölgesinde ateş açılan noktalara yönelik operasyonlar düzenlediği kaydedildi.

Öte yandan Yemen ordusuna bağlı Vatan Kalkanı Güçleri, çarşamba akşamı ülkenin güneybatısındaki Dali kentinde bulunan birliklerine yönelik hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

Yemen ordusuna bağlı "26sepnews" haber sitesi, Husilerin saldırılarının sonuçlarına ilişkin haberinde, Taiz ve Dali kentlerindeki sivil yerleşim bölgeleri ile evlerin hedef alındığı saldırılarda maddi hasar meydana geldiğini belirtti.

Yemen'de hükümet ile İran destekli Husiler arasındaki çatışma ve gerilim, temmuz ayından bu yana yeniden tırmandı. Özellikle Taiz, Dali, Marib ve Cevf kentlerinde karşılıklı saldırıların yoğunlaştığı belirtiliyor.