Yemen'de İstikrar Uyarısı - Son Dakika
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Yemen'de İstikrar Uyarısı

12.06.2025 20:28
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BM Temsilcisi Grundberg, Yemen'deki gecikmelerin daha geniş çatışmalara yol açabileceğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de istikrarın sağlanmasına yönelik ilerlemelerdeki gecikmenin ülkeyi daha geniş bir çatışmaya sürükleme riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Grundberg, BM Güvenlik Konseyi'nin Yemen'e ilişkin yaptığı toplantıda, istikrarın sağlanması için gereken ilerlemelerdeki gecikmelerin ülkeyi riske attığını söyleyen Grundberg, "Zamanın bizim lehimize olmadığını tekrar vurguluyorum. Koşullar hızla ve öngörülemez şekilde değişebilir. Yemen'deki çoklu cephe hatları kırılgan olmaya devam ediyor ve daha aktif bir çatışmaya dönüşme riski taşıyor." dedi.

Grundberg, ülkenin vahim ekonomik durumuna dikkati çekerek "Yemen ekonomisinin olumlu ve güven artırıcı adımlara acil ihtiyacı var. Yemenli vatandaşlar serbest düşüşteki bir ekonominin etkilerini omuzlamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yemen'e yönelik kısıtlamaların hafifletilmesi ve ülke genelinde erişimin iyileştirilmesi çağrısında bulunan Grundberg, Yemen halkının karşılaştığı insani ve ekonomik zorlukları hafifletmek için daha fazla şey yapılabileceğini vurguladı.

Grundberg, Yemen hükümetinin petrol ve gaz ihraç etmesine izin verilebileceği ve ülke genelinde malların engelsiz akışının kolaylaştırılabileceğine işaret ederek "Yemen'in içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan kurtulabilmesi için tarafların pragmatizme ve uzlaşmaya yönelmesi gerekiyor." diye konuştu.

Yemen'in mevcut bölünmeleri aşmasını sağlayacak kapsamlı bir ateşkes, kritik ekonomik önlemler ve kapsayıcı bir siyasi süreç için çalışmaların devam ettiğini belirten Grundberg, "Eylemsizliğin maliyeti yüksek ve Yemen daha fazla bölünmeye, ekonomik çöküşe ve insani acıya dayanamaz." uyarısında bulundu.

Yemen nüfusunun neredeyse yarısının aşırı açlık çektiği tahmin ediliyor

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya da Konsey'de yaptığı konuşmada, Yemen'deki insani ihtiyaçlara dikkati çekerek 17 milyondan fazla insanın başka bir ifadeyle Yemen nüfusunun neredeyse yarısının aşırı açlık çektiğinin tahmin edildiğini ve yetersiz beslenmenin 1,3 milyon hamile ve emziren kadın ile 5 yaş altı 2,3 milyon çocuğu etkilediğini vurguladı.

Msuya, Yemen'deki kritik yardım programlarının desteklenmesi çağrısında bulunarak "İnsani yardım görevlileri açıkça ellerinden gelenin en iyisini yapıyor ancak bizim yanıtımız fon eksikliğiyle sınırlı ve Yemen halkının ihtiyaç duyduğu şeyin gerisinde kalıyor." dedi.

Toplulukların daha akut insani ihtiyaç seviyelerine kaymasını önlemek için uzun vadeli kalkınma yardımlarının artırılması gerektiğini belirten Msuya, Yemen'deki halk için ekonomik ve geçim fırsatları yaratılması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Politika, Ekonomi, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de İstikrar Uyarısı - Son Dakika

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