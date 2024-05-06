Yemen'de Mayın Temizleme İnisiyatifi İlerleme Kaydetti - Son Dakika
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Yemen'de Mayın Temizleme İnisiyatifi İlerleme Kaydetti

Suudi Arabistan'ın Yemen'de yürüttüğü Masam Projesi, mayın temizleme çalışmalarında önemli ilerleme kaydetti. Sadece Nisan ayında Yemen genelinde 2.756 kara mayını, patlamamış mühimmat ve el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi. Mayın temizleme operasyonları Yemen'in çeşitli kentlerinde gerçekleştirildi. 2018 yılından bu yana toplam 439.132 mayın temizlendi.

06.05.2024 12:54
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ADEN, 6 Mayıs (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın Yemen'de yürüttüğü ve Masam Projesi diye bilinen mayın temizleme inisiyatifi, savaşın harap ettiği ülkede kara mayınları, patlamamış mühimmat ve el yapımı patlayıcıları temizleme çalışmalarında önemli ilerleme kaydettiğini duyurdu.

İnisiyatif tarafından Pazar günü yapılan yazılı açıklamaya göre, mayın temizleme ekipleri sadece bu yılın Nisan ayında Yemen genelinde toplam 2.756 kara mayını, patlamamış mühimmat ve el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirdi.

Açıklamada, ekiplerin geçen hafta iki anti-personel mayını, 83 anti-tank mayını, 631 patlamamış mühimmat ve üç el yapımı patlayıcıdan oluşan 719 patlayıcı tehdidini ortadan kaldırdığı belirtildi.

Mayın temizleme operasyonları Marib, Aden, Cevf, Şebva, Taiz, Hudeyde, Lahij, Sana, Bayda, Dali ve Saada dahil olmak üzere Yemen'in çeşitli kentlerinde gerçekleştirildi.

Masam Projesi Genel Müdürü Ousama Al-Gosaibi yaptığı basın açıklamasında, mayın temizleme inisiyatifinin başlatıldığı 2018 yılından bu yana Yemen'in çeşitli bölgelerinde toplam 439.132 mayının temizlendiğini belirtti.

Husi militanlarının başkent Sana'yı ele geçirmesinin ardından 2014 sonlarında iç savaşın patlak vermesinden bu yana Yemen'in büyük bir bölümü mayınlarla ve patlamamış mühimmatla kaplanmış durumda.

Yemen hükümeti, Husi grubunu çatışmaların başlamasından bu yana 2 milyonu aşkın kara mayını yerleştirmekle suçlarken, bunların çatışmalar sona erdikten sonra da siviller için tehdit oluşturacağını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Suudi Arabistan, Yemen, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Mayın Temizleme İnisiyatifi İlerleme Kaydetti - Son Dakika

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