Yemen'de sel felaketi: 86 kişi öldü, binlerce aile etkilendi - Son Dakika
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Yemen'de sel felaketi: 86 kişi öldü, binlerce aile etkilendi

Yemen'in batısındaki Hudeyde, Hacce, Rima kentlerinde meydana gelen yoğun yağışlar sonucu sel felaketi yaşandı. Sel nedeniyle 86 kişi hayatını kaybederken, 33 binden fazla aile zarar gördü.

21.08.2024 21:46
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Yemen'in batısındaki Hudeyde, Hacce, Rima kentlerinde yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel nedeniyle 86 kişinin öldüğü, 33 binden fazla ailenin etkilendiği bildirildi.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Hudeyde, Hacce, Rima kentlerinde Sel Felaketinin Hasarlarını Belirleme ve Düzeltme Komitesi Başkanı Hüseyin Makbuli, sözde Yemen hükümeti Başbakanı Ahmed Galib er-Rahvi'ye söz konusu üç kentte sel nedeniyle ortaya çıkan hasara ilişkin rapor sundu.

Raporda, söz konusu 3 kentte meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısının 86 olduğu, 33 bin 123 ailenin kısmen veya tamamen zarar gördüğü aktarıldı.

Yemen'de ağustos ayının başından bu yana, etkili olan şiddetli yağmurlar, onlarca kişinin ölümüne ve başta yerinden edilmiş kamplarda yaşayanlar olmak üzere çok sayıda bölge sakininin zarar görmesine yol açtı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'de sel felaketi: 86 kişi öldü, binlerce aile etkilendi - Son Dakika

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