Yemen'de Sel Felaketi: Yüz Binlerce Desteksiz Kaldı

Güncel

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Yemen'deki Misyon Şefi Vekili Matt Huber, Yemen'de son dönemde şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle yüz binlerce kişinin barınak, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişim gibi temel ihtiyaçlardan yoksun olduğunu bildirdi.

Huber, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Selin vurduğu Yemen'deki durumun vahametine dikkati çeken Huber, son aylardaki şiddetli yağışlar ve sellerin tarifsiz bir yıkıma neden olduğunu belirtti.

Huber, "Evler paramparça oldu ve binlerce aile yerinden edildi. Bu insanlar zaten kötü koşullarda hayatta kalma mücadelesi veriyordu. İnsanlar hayatları boyunca son 2 ayda gördükleri yağmur ve rüzgarı hiç görmediklerini söylüyor. Yüz binlerce insan barınak, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişim gibi temel ihtiyaçlardan yoksun." dedi.

IOM ekiplerinin sahada afetzedelere yardımlarını sürdürdüğünü kaydeden Huber, yardımlar için kritik derecede finansman açığı olduğunun altını çizdi.

Huber, IOM'un sel felaketi nedeniyle müdahaleyi desteklemek amacıyla 13,3 milyon dolarlık acil yardım kampanyası başlattığını ve uluslararası toplumun buna destek sağlamasının elzem olduğunu bildirdi.

Yemen'de ağustosun başından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, onlarca kişinin ölümüne ve kamplarda yaşayan yerinden edilmiş siviller başta olmak üzere çok sayıda bölge sakininin zarar görmesine yol açtı.

Ülkede ağustos başından bu yana meydana gelen sellerde yaklaşık 190 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.