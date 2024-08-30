Yemen'de sellerde ölü sayısı 84'e yükseldi

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Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde ağustos ayının başından bu yana meydana gelen sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 84'e yükseldiği bildirildi.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Hudeyde Acil Durum Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bu ayın başından bu yana Hudeyde kentinde meydana gelen sağanak yağışlar ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e, yaralı sayısı 25'e yükseldi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Hudeyde kentinde yüzlerce evin sular altında kaldığı, altyapı, konut ve tarımsal alanlarda ciddi hasarların meydana geldiği ve bazı yolların kesildiği vurgulandı.

Yemen'de ağustos ayının başından bu yana, etkili olan şiddetli yağmurlar, onlarca kişinin ölümüne ve başta yerinden edilmiş kamplarda yaşayanlar olmak üzere çok sayıda bölge sakininin zarar görmesine yol açtı.