Yemen'de Su Kıtlığına Anlaşma

Birleşmiş Milletler (BM), yaklaşık 10 yıl aradan sonra ilk kez Yemen hükümeti ile Husiler arasında ülkenin ortasındaki ciddi su kıtlığı yaşayan Taiz kentinde su tedarikinin yönetimine ilişkin bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Yemen'deki BM ekibinin açıklamasında, teknik anlaşmanın, hükümete bağlı Taiz Yerel Su ve Kanalizasyon Kurumu ile Husilerin kontrolünde bulunan Huban'daki muadili arasında yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu anlaşma, su kıtlığından en fazla etkilenen Yemen vilayetlerinden birinde temel hizmetlerin yeniden sağlanması yolunda önemli bir adımdır ve yüz binlerce insanın yaşadığı sıkıntıların hafiflemesine katkı sağlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Anlaşmanın yaklaşık 10 yıldır süren çatışma ve kurumsal bölünme nedeniyle kesintiye uğrayan su ve kanalizasyon şebekelerinin yeniden bağlanmasına yardımcı olacağı kaydedilen açıklamada, bu mutabakatın, uluslararası kuruluşların ve bağışçıların yıllar süren teknik ve mali desteklerinin ve kolaylaştırdığı diyalog ile koordinasyon çabalarının bir ürünü olduğu vurgulandı.

Açıklamada, BM'ye ait Yemen İnsani Yardım Fonu'nun, yaklaşık 90 bin kişiyi su şebekelerine ulaşımını sağlamak amacıyla 2 milyon dolarlık yatırım yapacağı ve bunun insani ihtiyaçlardan sürdürülebilir kalkınma yoluna geçişi destekleyeceği belirtildi.

Taiz'deki yerel su idaresinin çabalarını takdir eden BM ekibi, bağışçıları, 600 binden fazla kişinin güvenli içme suyuna ve güvenilir kanalizasyon sistemlerine erişimini sağlamak amacıyla su altyapısına yönelik yatırımları artırmaya çağırdı.

Yemen hükümeti ve Husiler henüz konuşa ilişkin açıklama yapmadı.

Ülkede süregelen çatışmanın yansımaları kapsamında, Taiz kenti tarihinin en kötü su krizini yaşıyor. Bu durum, bazı su havzalarının karmaşık konumundan kaynaklanıyor; söz konusu havzalar ya Husilerin kontrolündeki bölgelerde ya da askeri cephe hatlarına yakın temas bölgelerinin çevresinde bulunuyor.

Bu durum nedeniyle su fiyatları iki katına çıktı, bu havzaların işletilmesi ve bakımıyla ilgili çalışmalar da zorlaştı. Teknik ekiplerin ve vatandaşların bu bölgelere ulaşması güçleştiği için halk, acil çözümler talep eden kitlesel protestolar düzenlemişti.