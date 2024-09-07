Yemen'de Yıldırım Düşmesi: 22 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yemen'de Yıldırım Düşmesi: 22 Ölü

Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde son 48 saatte yıldırım düşmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti. Acil Durum Müdahale ve Sel Hasarı Yüksek Komitesi Operasyon Dairesi Başkan Yardımcısı, can kayıplarını önlemek için önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

07.09.2024 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde yıldırım düşmesi sonucu son 48 saatte 22 kişinin öldüğü bildirildi.

Husilere ait SABA haber ajansı, Husilere bağlı Acil Durum Müdahale ve Sel Hasarı Yüksek Komitesi Operasyon Dairesi Başkan Yardımcısı Ammar el-Harib'in konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Harib, son iki günde yıldırım düşmesi sonucu 22 kişinin öldüğünü, yıl başından bu yana ölenlerin sayısının ise 160'a ulaştığını dile getirdi.

Harib, can kayıplarını önlemek için çok yağmur alan bölgelere paratoner yerleştirilmesi gibi önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Yemen'de ağustos ayının başından bu yana birçok kentte meydana gelen sel ve buna eşlik eden yıldırımlar nedeniyle yaklaşık 210 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin de yaralandığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Operasyon, Güncel, Dünya, yemen, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Yıldırım Düşmesi: 22 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
20:49 Bolu Dağı Tüneli, Ankara-İstanbul istikameti hizmete açıldı Bolu Dağı Tüneli, Ankara-İstanbul istikameti hizmete açıldı
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 00:05:55. #1.13#
SON DAKİKA: Yemen'de Yıldırım Düşmesi: 22 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement