Yemen'deki Husi Grubu, ABD Petrol Tankeri ve Donanmasına Saldırdı - Son Dakika
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Yemen'deki Husi Grubu, ABD Petrol Tankeri ve Donanmasına Saldırdı

Yemen\'deki Husi Grubu, ABD Petrol Tankeri ve Donanmasına Saldırdı

Yemen'deki Husi grubu, Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de bir ABD petrol tankeri ile ABD donanmasına ait gemilere füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdığını açıkladı. Saldırılar, Filistinlilere destek ve ABD-İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırganlığına yanıt olarak gerçekleştirildi.

25.02.2024 10:11  Güncelleme: 10:13
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SANA, 25 Şubat (Xinhua) -- Yemen'deki Husi grubu, Cumartesi günü Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de bir ABD petrol tankeri ile ABD donanmasına ait gemilere füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdığını belirtti.

Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sarea, Pazar günü yaptığı açıklamada, saldırıların Filistinlilere destek ve ABD-İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırganlığına yanıt olarak yapıldığını söyledi.

Sözcü, isyancıların Aden Körfezi'ndeki ABD petrol tankeri Torm Thor ile Kızıldeniz'deki birkaç ABD savaş gemisini deniz füzeleri ve insansız hava araçları ile hedef aldığını söyledi.

ABD Merkez Komutanlığı, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Cumartesi günü Torm Thor'a ateşlenen bir Husi füzesini önlediğini duyurdu.

Husiler, İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla Kasım ayının ortalarından bu yana uluslararası deniz taşımacılığına yönelik saldırılarını artırdı.

Kaynak: Xinhua

Aden Körfezi, Yemen, Dünya, Güncel, Son Dakika

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