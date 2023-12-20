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Yemen'deki Husiler, ABD'nin savaş gemilerini hedef alacaklarını söyledi - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler, ABD'nin savaş gemilerini hedef alacaklarını söyledi

Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, ABD'nin Kızıldeniz'deki gerilimi tırmandırması halinde savaş gemilerini hedef alacaklarını belirtti. Husi, ABD'yi Kızıldeniz'i askerileştirmekle suçladı ve uluslararası müdahale çağrısında bulundu. ABD Savunma Bakanlığı ise Husilere karşı uluslararası bir deniz görev gücü kurma görüşmeleri yaptıklarını açıkladı.

Yemen\'deki Husiler, ABD\'nin savaş gemilerini hedef alacaklarını söyledi
20.12.2023 - 22:13,
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Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, "Kızıldeniz'deki herhangi bir gerilime" yanıt olarak ABD'nin savaş gemilerini hedef alacaklarını söyledi.

Abdülmelik el-Husi, yaptığı televizyon konuşmasında, "Amerika'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik herhangi bir eğilimi veya Yemen'i hedef alması karşısında boş durmayacaklarını" belirtti.

"Kızıldeniz'de herhangi bir gerilim durumunda Amerikan savaş gemilerini ve nakliye trafiğini roketlerle ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alacakları" tehdidinde bulunan Husi, "ABD'yi, İsrail gemilerini korumak amacıyla Kızıldeniz'i askerileştirmeye çalışmakla" suçladı.

"Kızıldeniz'e kıyısı olan ülkelerin Amerikan müdahalesinden etkileneceğini" kaydeden Husi, "bu tırmanışın önlenmesi için harekete geçilmesi" çağrısında bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 18 Aralık Pazartesi günü, Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı koymak için Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.

Misyonda ABD'nin yanı sıra İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Seyşeller, İspanya ve Bahreyn'den toplam 10 ülkeden kuvvetler yer alıyor.

Kızıldeniz'de saldırılar

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri de 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

CENTCOM ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Mısır'ın Süveyş Kanalı İdaresinden dün yapılan açıklamada, 19 Kasım'dan bu yana 55 geminin rotasının Babu'l Mendeb Boğazı yerine Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu'na yönlendirildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA
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