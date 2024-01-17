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Yemen'deki Husiler Filistin'i Desteklemeye Devam Edecek - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler Filistin'i Desteklemeye Devam Edecek

Yemen'deki Husiler, ABD tarafından terör örgütleri listesine alınmalarının kendilerini Filistin'i desteklemekten alıkoymayacağını açıkladı. Husilerin sözcüsü, ABD'nin kararının sahada geçerliliği olmadığını ve Filistin'e desteklerini güçlendireceğini belirtti. Husiler, Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle yeniden terör örgütleri listesine alınmıştı.

Yemen\'deki Husiler Filistin\'i Desteklemeye Devam Edecek
17.01.2024 - 20:47,  Güncelleme: 20:51
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Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), ABD tarafından "yabancı terör örgütleri" listesine alınmalarının kendilerini Filistin'i desteklemekten alıkoymayacağını açıkladı.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna verdiği demeçte, "ABD'nin terörist olarak sınıflandırması bizi Filistin'i ve Filistin halkını desteklemekten alıkoymayacak." dedi.

Abdusselam, ABD'nin Husileri terör örgütleri listesine alma kararının sahada bir geçerliliğinin olmayacağına dikkati çekerek, "Bu karar, Filistin'e destek yönündeki tutumumuzu güçlendirmekten başka bir şeye yaramaz." ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarullah Hareketini, Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Husilerin terör listesine eklenmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'deki gemi ticaretini aksatan saldırılarının Amerikan personelini de tehlikeye attığını ve hem ABD yönetiminin hem de uluslararası kamuoyunun bu saldırılara ortak tepki verdiğini ifade etmişti.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA
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