Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde 107 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde 107 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu

Yemen\'deki Husiler, Kızıldeniz ve Umman Denizi\'nde 107 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu

Yemen'deki Husiler, Kasım 2023'ten bu yana Kızıldeniz, Umman Denizi ve Hint Okyanusu açıklarında 107 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu. Husilere ait El Mesirah Televizyonu, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin konuşmasını yayımladı. Husiler, ABD, İsrail ve İngiltere'ye ait gemilere saldırılar düzenlediklerini belirterek Gazze'ye destek olmayı sürdüreceklerini ifade etti. Bu eylemler sonucunda Kızıldeniz'deki gemicilik şirketleri seferlerini durdurma kararı aldı ve ABD ile İngiltere, Husi güçlerine karşı çok uluslu bir deniz görev gücü oluşturdu.

02.05.2024 19:12
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Yemen'deki Husiler, Kasım 2023'ten bu yana Kızıldeniz, Umman Denizi ve Hint Okyanusu açıklarında 107 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.

Husilere ait El Mesirah Televizyonu, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin konuşmasını yayımladı.

Kızıldeniz, Umman Denizi ve Hint Okyanusu açıklarında saldırılar düzenlediklerini hatırlatan Husi, kasımdan bu yana ABD, İsrail ve İngiltere'ye ait hedef aldıkları gemi sayısının 107'ye ulaştığını söyledi.

Düzenledikleri saldırılarla " Gazze'ye destek olmayı sürdüreceklerini" belirten Husi, son haftada 33 füze ve insansız hava aracı ile 8 saldırı düzenlediklerini belirtti.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde 107 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde 107 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu - Son Dakika
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