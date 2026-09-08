Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'daki askeri üs ile Aramco tesislerine saldırı düzenledi
Yemen'deki Husiler, sabah saatlerinde Suudi Arabistan'ın güneyindeki Kral Halid Hava Üssü'ne ve Aramco tesislerine füze ile insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini açıkladı. Saldırıların hedefindeki bölgelerde hasar oluşup oluşmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Yemen'deki Husiler: (Sabah saatlerinde) Kral Halid Hava Üssü'nün yanı sıra Suudi Arabistan'ın güneyindeki Aramco tesislerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledik
Kaynak: AA
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