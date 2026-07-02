Yemen'deki Sükün Parkı Yaz Aylarının Gözdesi

Yemen'in güneybatısındaki Taiz iline bağlı Turbe kentinde dik bir dağ yamacına kurulu "Sükün (Huzur) Parkı", özellikle yaz aylarında ılıman iklimi, mevsimsel yağışları ve panoramik manzarasıyla ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Yemen'in doğal güzelliklerini yansıtan, kademeli mimarisi ve mühendislik tasarımıyla dikkati çeken park, deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 200 metre yükseklikte bulunuyor. Adı gibi ziyaretçilerine "huzur" veren park, adeta bir asma bahçeyi andıran yapısıyla öne çıkıyor.

Taiz kent merkezine yaklaşık 75 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda yer alan park; etkileyici manzaraları, mağaraları, tarım alanları, özel dinlenme bölümleri ve çocuk oyun alanlarıyla bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri olarak gösteriliyor.

Yaz sıcaklarından kaçış noktası

Yemen'de yaz aylarında bazı vilayetlerde hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar yükselmesi ve elektrik kesintileri nedeniyle klimaların kullanılamaması, halkı serinlemek için alternatif arayışına itiyor.

Yağışlı ve ılıman iklimiyle dikkati çeken bölgede "Sükün Parkı" da serin havasıyla çevre illerden gelen ziyaretçilere nefes alabilecekleri bir ortam sunuyor.

Yapımına 2007 yılında başlanan, 2012'de resmi açılışı yapılan parkın genişletilmesine yönelik çalışmalar ise ülkede yıllardır süren iç savaş nedeniyle büyük ölçüde durdu.

Deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikte büyülü bir manzara

Ülkenin güneyindeki Lahic ilinden parkı ziyarete gelen Muhammed Salih Haydar, AA muhabirine, yaşadığı huzuru anlattı.

Haydar, "Buraya yazın kavurucu sıcağından kaçmak için geliyorum. Serin havanın tadını çıkarmak için sığındığımız bir yer burası. Ziyaretçilere huzur ve rahatlama veren farklı bir deneyim sunuyor." dedi.

Başkent Sana'dan gelen Ammar el-Cabiri ise parkın doğal güzelliğine hayran kaldığını belirterek, "Burayı ziyaret etme hayalim sonunda gerçekleşti. Doğal güzelliği, özellikle yağmurlu havası ve büyülü manzarasıyla fotoğraf ve videolarda gördüklerimden çok daha etkileyici." diye konuştu.

Ülkenin orta kesimindeki İbb vilayetinden gelen Usame el-İryani de parkın, ülkedeki zor koşullara rağmen iç turizmi canlandırma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

İriyani, "Bütün Yemenlileri bu parkı ziyaret etmeye ve doğal atmosferinin tadını çıkarmaya davet ediyorum." dedi.

İç savaş turizmi de vurdu

Yemen'de Eylül 2014'te başkent Sana dahil birçok il ve kenti kontrol altına alan Husiler ile hükümet güçleri arasında başlayan iç savaşta, Nisan 2022'den bu yana zaman zaman çatışmalar yaşansa da görece sakin bir dönem yaşanıyor.

Çatışmalar nedeniyle başta turizm olmak üzere birçok sektörün büyük zarar gördüğü Yemen'de, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde barış sürecini ilerletmeye yönelik diplomatik girişimler sürüyor.