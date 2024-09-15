Yemen'den İsrail'e Füze Saldırısı

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Yemen'den fırlatılan balistik füzenin düşmesiyle eş zamanlı İsrail'in merkezindeki bir çimento üretim fabrikasında yangın çıktığı bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonunun haberine göre İsrail İtfaiye Birimi, Ramle'deki "Nisher" çimento fabrikasında yangın çıktığına dair ihbar aldı.

Yerel saatle, sabah 06.30'da ülke genelinde alarmlar devreye girdiği sırada çimento üreten fabrikadaki taşıma bandında yangın çıktığı kaydedildi.

Haberde, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bilgisine yer verildi.

İsrail basınına göre ise füzenin düşmesi sonucu 6. Sokak yakınındaki açık alanda yangın çıktı ve yangın bölgedeki evleri tehlikeye attı.

İsrail ordusu sabah saatlerinde Yemen'den ülkeye balistik füze saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Hava savunma sistemlerinin önlediği füzenin parçalarının İsrail'in merkezinde açık araziye düştüğü, Ben Gurion Havalimanı yakınlarındaki açık arazide yangın çıktığı bildirilmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sabah erken saatlerinde İsrail'e yeni bir "hipersonik" balistik füzeyle nitelikli askeri saldırı gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.