Yemen Dışişleri Bakanı BM'ye çağrı yaptı Husilerin gerilimi seyrüseferi tehdit ediyor - Son Dakika
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Yemen Dışişleri Bakanı BM'ye çağrı yaptı Husilerin gerilimi seyrüseferi tehdit ediyor

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Yemen Dışişleri Bakanı Efrah ez-Zube, Husilerin batı sahil ve Babulmendeb Boğazı'nda tırmandırdığı gerilimin uluslararası seyrüseferi tehdit ettiğini belirterek BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'e mesaj gönderdi. Zube, saldırıların göç dalgasını artırdığını ve BM'yi ihlalleri belgelemeye çağırdı.

Yemen Dışişleri Bakanı Efrah ez-Zube, Husilerin ülkenin batı sahilinde ve Babulmendeb Boğazı'nda tırmandırdığı gerilimin uluslararası seyrüseferi tehdit ettiğini belirtti.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Zube, Husilerin, ülkenin pek çok noktasında stratejik noktaları ele geçirmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'e mesaj gönderdi.

Zube mesajında, ülkenin batı sahilleri ile Babulmendeb'de yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, Husilerin tırmandırdığı askeri gerilimin sebep olduğu insani krizin çözümü için acilen harekete geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Zube, Husilerin, yerleşim alanlarını, mülteci kamplarını ve sivil tesisleri hedef alan saldırılarının göç dalgasında artış yaşanmasına neden olduğunu ifade etti.

Tehlikenin Babulmendeb'e sıçramış olmasının, siviller, uluslararası seyrüsefer ve tedarik zincirlerini tehdit ettiğini vurgulayan Yemenli bakan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğini, sivillerin hedef alınması, kara mayınlarının döşenmesi gibi ihlalleri belgelemeye çağırdı.

Zube, devletin, kendi toprakları, kıyıları ve limanları üzerindeki egemenliğinin yeniden tesis edilmesinin, Yemenlilerin korunması ve bölgenin ve uluslararası seyrüsefer güvenliğinin artırılması için elzem olduğunu dile getirdi.

Yemen'de taraflar arasındaki çatışma

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, hükümet güçleri ile Husilerin kontrolündeki bölgelerde değişiklik yaşanmasına neden oldu.

Sahada yaşanan son gelişmelerle birlikte Husiler, Hudeyde ve Taiz'deki pek çok ilçe, Kızıldeniz kıyısındaki Meha kenti ve Babulmendeb çevresindeki adalarda kontrolü ele geçirdiğini duyurdu. Bu durum, Husilerin küresel bir su yolu olan Babulmendeb üzerinde fiili hakimiyet kurduğunu gösteriyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen Dışişleri Bakanı BM'ye çağrı yaptı Husilerin gerilimi seyrüseferi tehdit ediyor - Son Dakika

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