Yemen Dışişleri Bakanı Zube, BM çalışanının ölümünde Husilerden hesap istedi - Son Dakika
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Yemen Dışişleri Bakanı Zube, BM çalışanının ölümünde Husilerden hesap istedi

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Yemen Dışişleri Bakanı Efrah ez-Zube, Husilerin 6 Haziran 2024'ten beri alıkoyduğu BM çalışanının ölümünde hesap sorulmasını ve bağımsız soruşturma açılmasını istedi. Zube, BM ve BMGK'ya diğer tutukluların derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Yemen Dışişleri Bakanı Efrah ez-Zube, Husilerin 6 Haziran 2024 yılından bu yana alıkoyduğu Birleşmiş Milletler (BM) çalışanının ölümüne ilişkin uluslararası ve bağımsız bir soruşturma yürütülmesi ile diğer tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Bakan Zube, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği çalışanı Muhammed eş-Şami'nin Husilerin cezaevinde yaşamını yitirmesinin "tüm sorumluluğunun Husilere ait olan korkunç bir suç" olduğunu belirtti.

Sorumluların hesap vermesi ve diğer tutukluların serbest bırakılması için uluslararası harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Zube, Şami'nin trajedisinin sadece ölümüyle başlamadığını, Haziran 2024'te alıkonulması ve ailesinin kendisiyle iletişim kurmasının engellenmesiyle başladığını kaydetti.

Zube, Şami'nin alıkonulması ve tıbbi kayıtlarına erişim sağlanarak ölüm koşullarının ve sorumluların belirleneceği bağımsız bir soruşturma açılmasını talep etti.

"Kınamalar ne zamana kadar tekrarlanacak?"

Zube, diğer kaçırılanların özgürlük hakkının herhangi bir soruşturmanın sonucunu bekleyemeyeceğinin altını çizerek, BM ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), BM personeli, insani yardım ve sivil toplum kuruluşu çalışanları ile diplomatik misyonlardaki yerel personelin "derhal ve koşulsuz" serbest bırakılmasını sağlayacak adımlar atma çağrısı yaptı.

Şami'nin Husilerin alıkonulmasında hayatını kaybeden ilk kişi olmadığını, daha önce Dünya Gıda Programı (WFP) ve Save the Children çalışanı iki kişinin daha yaşamını yitirdiğini hatırlatan Zube, "Suçluları caydıracak ve kaçırılanları koruyacak tedbirler alınmadan kınamalar daha ne zamana kadar tekrarlanacak?" ifadesini kullandı.

Zube, Yemenli çalışanların serbest bırakılması için harekete geçmenin "sahadaki çalışma gereksinimleri bahanesiyle ertelenemeyecek veya seçici davranılamayacak bir görev" olduğunu vurguladı.

Ölüm nedeni ve koşulları açıklanmadı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Yemen ofisinde görev yapan Şami, 6 Haziran 2024'ten bu yana Husiler tarafından alıkonulmuştu.

BM verilerine göre Şami'nin ailesi, onun bir aydan uzun süre önce öldüğünü bildirdi ancak ölüm nedeni veya koşullarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadan durum ailesine yakın zamanda tebliğ edildi.

BM, tekrarlanan taleplere rağmen Husilerin Şami'nin sağlık durumu hakkında bilgi vermediğini aktardı.

Şami'nin hayatını kaybetmesi, Şubat 2025'te yaşamını yitiren WFP çalışanının ardından Husilerin alıkoyduğu ikinci BM personeli ölümü oldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de olaya ilişkin "derhal, tarafsız, şeffaf ve kapsamlı" bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulunmuş, halen Husilerin elinde bulunan 70 BM çalışanı, 5 eski personel ve çok sayıda sivil toplum görevlisinin durumundan endişe duyduğunu ifade etmişti.

Yemen Başbakanı Şayi ez-Zindani ve İnsan Hakları Bakanı Mişdel Muhammed Ömer de Şami'nin ölümünden tamamen Husileri sorumlu tutmuş, cenazesinin henüz ailesine teslim edilmediğini açıklamıştı.

Husilerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Mart 2015'te uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek amacıyla müdahalede bulunmuştu.

Kaynak: AA
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