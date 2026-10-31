Yemen Dışişleri Bakanı Zube, Husilerin Taiz ablukasını savaş suçu olarak nitelendirdi

Yemen Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Afrah ez-Zube, İran tarafından desteklenen Husilerin Taiz kentinde uyguladığı ablukayı savaş suçu olarak nitelendirerek, sivillerin gıda, ilaç ve yakıt ihtiyaçlarının siyasi baskı ve şantaj aracı olarak kullanıldığını belirtti.

Bahreyn'de düzenlenen IISS Manama Diyaloğu Güvenlik Zirvesi'nde konuşan Zube, Husilerin Taiz'e uyguladığı ablukanın acilen kaldırılması ve yolların kalıcı ve güvenli şekilde ulaşıma açılması çağrısında bulundu.

Husilerin Taiz kentinde uyguladığı ablukayı savaş suçu olarak nitelendiren Zube, Husilerin sivillerin gıda, ilaç ve yakıt ihtiyaçlarını siyasi baskı ve şantaj aracı olarak kullandığına işaret etti.

Zube, Yemen'deki devlet kurumlarının yeniden tesis edilmesi ve kapasitelerinin güçlendirilmesinin ortak sorumluluk olduğunu belirterek, sürdürülebilir bölgesel güvenliğin ancak güvenli ve istikrarlı bir Yemen ile mümkün olabileceğini ifade etti.

Devlet kurumlarına yönelik darbenin sonuçlarının Yemen sınırlarını aşarak komşu ülkelerin güvenliğini, deniz ulaşımını ve uluslararası çıkarları etkilediğini kaydeden Zube, dayanışmanın tehdit kaynaklarını ortadan kaldıracak somut adımlara dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Bölgesel güvenliğin sağlanması için ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi, ulusal kurumlarının güçlendirilmesi, anlaşmazlıkların çözümünde diplomasi ve diyaloğa öncelik verilmesi gerektiğini belirten Zube, ekonomik istikrar, enerji ve gıda güvenliği, sivillerin ve kritik tesislerin korunması ile terörizm ve kaçakçılıkla mücadelenin de güvenliğin temel unsurları arasında yer aldığını kaydetti.

Yemen'e ilişkin her türlü siyasi sürecin Yemen devleti tarafından yürütülmesi gerektiğini ifade eden Zube, ülkenin egemenliğinin ve çözümün temel referanslarının korunması, devlet kurumlarının yeniden tesis edilmesi ve silahların devletin kontrolünde toplanması çağrısında bulundu.

Dış müdahalelerin ve devlet otoritesine rakip silahlı gruplara verilen desteğin istikrarı zayıflattığını belirten Zube, BM Yemen Uzmanlar Heyetinin 2024 raporunda, Husilerin İran'dan, Iraklı silahlı gruplardan ve Hizbullah'tan silah, teknik yardım, eğitim ve mali destek aldığına ilişkin bilgilere yer verildiğini aktardı.

Kızıldeniz ve Babülmendep'te deniz güvenliği

Kızıldeniz ve Babulmendeb Boğazı'nda deniz ulaşımının güvenliğinin Yemen'deki istikrardan ayrı düşünülemeyeceğini belirten Zube, deniz kıyılarının güvenliğinin karadaki güvenlikle başladığını ifade etti.

Deniz geçiş güzergahlarının korunması için tehdit kaynaklarının ortadan kaldırılması, silah ve finansman akışının durdurulması, kaçakçılık şebekeleriyle mücadele edilmesi ve kıyı ülkelerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Silahlı gruplarla organize suç şebekeleri arasındaki bağlantıların tehlikesine dikkati çeken Zube, BM Yemen Uzmanlar Heyetinin 2025 raporunda Husiler ile Somali'deki Eş-Şebab örgütü arasında silah kaçakçılığı, eğitim ve askeri tecrübe paylaşımı alanlarında işbirliğinin arttığına ilişkin bilgilere yer verildiğini belirtti.

Zube, istihbarat paylaşımının güçlendirilmesi, finansman kaynaklarının kurutulması ve silah ile askeri uzmanlığın sınır ötesi hareketinin izlenmesi çağrısında bulundu.

Sahadan gelen ve zehirli madde içerdiğinden şüphelenilen mühimmatların kullanıldığına ilişkin bildirimler hakkında BM'ye acil soruşturma başlatma çağrısı yapan Zube, Aden Uluslararası Havalimanı'nın tekrar tekrar hedef alınmasının sivil havacılığın güvenliğini ve insani yardımların ulaştırılmasını tehdit ettiğini kaydetti.

Yemen'deki krizin sona erdirilmesi için darbenin sonlandırılması, devlet kurumlarının yeniden tesis edilmesi ve devlet otoritesinin ülke genelinde sağlanması gerektiğini belirten Zube, Yemen'in birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) girişimi ve uygulama mekanizması, Ulusal Diyalog Konferansı'nın sonuçları ile BM Güvenlik Konseyi kararları, özellikle de 2216 sayılı karar doğrultusunda korunması gerektiğini ifade etti.

Silahların yanı sıra savaş ve barış kararlarının devletin kontrolünde olması gerektiğini vurgulayan Zube, Yemen'in stratejik konumunun, topraklarının, kıyılarının ve adalarının komşu ülkeleri ve uluslararası deniz ulaşımını tehdit etmek veya dış gündemlere hizmet etmek amacıyla kullanılmasının önlenmesi gerektiğini belirtti.

Yemen hükümetinin devletin yeniden tesis edilmesi mücadelesini sürdürdüğünü kaydeden Zube, "Hükümetimiz, hiç kimseden kendi adına savaşmasını istemiyor." ifadesini kullandı.

Zube, ortaklarından Yemen devlet kurumlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi, silah ambargosunun uygulanması ve Husilere silah akışının durdurulması konularında destek beklediklerini belirtti.

Yemen'in istikrara kavuşmasıyla Arap ve bölgesel çevresinde yeniden etkin bir rol üstleneceğini ifade eden Zube, Yemenlilerin kendi devletlerini savunurken aynı zamanda bölgenin güvenliğini, deniz geçiş güzergahlarını ve dünya ticaretini de savunduğunu vurguladı.