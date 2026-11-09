Yemen Dışişleri Bakanlığı, İran'a Husileri silahlandırmaya son verme çağrısı yaptı - Son Dakika
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Yemen Dışişleri Bakanlığı, İran'a Husileri silahlandırmaya son verme çağrısı yaptı

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Yemen Dışişleri Bakanlığı, İran'ın iç işlerine müdahalesinin bölge güvenliğini sarstığını belirterek Tahran'a Husileri silahlandırmayı durdurma çağrısı yaptı. Bakanlık, İran'ı Yemen'deki savaşın uzamasından sorumlu tuttu ve İran Dışişleri'nin Yemen bildirisini kınadı.

Yemen Dışişleri Bakanlığı, İran'ın ülkenin iç işlerine müdahalesinin bölge güvenliğini sarstığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tahran yönetimine "Husileri silahlandırmayı durdurma ve Yemenlilerin kanı üzerinden ticaret yapmaya son verme" çağrısında bulunuldu.

İran Dışişleri Bakanlığının Yemen'e ilişkin yayımladığı bildirinin kınandığı açıklamada, söz konusu metnin yanıltıcı iddialar ve açık bir müdahale içerdiği, Husilere siyasi ve medya siperi sağlama amacı taşıdığı ifade edildi.

İran'ın Yemen'deki savaşın uzamasından ve insani trajedinin derinleşmesinden sorumlu olmakla suçlandığı açıklamada, Tahran'ın Husilerin söylemlerini alenen benimsediği ve eylemlerini meşrulaştırmaya çalıştığı kaydedildi.

Ayrıca yetkili makamların, İran'ın müdahalesinin finansman, silahlanma ve eğitim aşamasından operasyonların doğrudan planlanması ile yönetilmesi aşamasına geçtiğini tespit ettiği aktarıldı.

Açıklamada, İran'ın, Taiz vilayetine bağlı el-Vaziye ilçesindeki el-Hadara pazarında meydana gelen olayın kurbanlarını kendi suçlamalarına alet etmesinin kabul edilemez olduğu belirtilerek, Tahran'ın bölgesel meşru hükümetlerin güç ve savaş-barış kararı üzerindeki tekelini tehdit eden grupları destekleyerek bölge güvenliğini sabote etmeyi alışkanlık haline getirdiği vurgulandı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde yoğunlaşırken, İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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