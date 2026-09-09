Yemen güçleri Babulmendeb saldırısı planlayan Husi komutanları etkisiz hale getirdi

Yemen hükümetine bağlı askeri güçler, stratejik "Babulmendeb Boğazı"na saldırı planlayan Husi komutanlardan bir kısmının öldürüldüğünü, diğer bir kısmının ise esir alındığını duyurdu.

Hükümete bağlı Ulusal Direniş güçlerinden yapılan açıklamada, "Babulmendeb'e yönelik İran saldırı planının liderlerinden birçoğu öldürüldü ve yakalandı." ifadelerine yer verildi.

Bir başka açıklamada ise, hükümete bağlı Amalika Tugaylarının İran destekli Husilerin Acil Müdahale Yedek Güçleri Sağlık Şubesi Başkanı Murteza Naimi'yi de esir aldığı kaydedildi.

Öte yandan Yemen hükümetine bağlı SABA televizyon kanalı ise öldürülen ya da esir alınan söz konusu komuta kademesinde Yedek Kuvvetler komutanları ve Sağlık Şubesi Başkanı'nın da bulunduğunu bildirdi.???????

Husilerden gelişmelere dair henüz bir açıklama yapılmadı.