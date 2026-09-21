Yemen hükümet güçleri Taiz'de Husilerin saldırılarını püskürtüp bazı noktaları geri aldı - Son Dakika
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Yemen hükümet güçleri Taiz'de Husilerin saldırılarını püskürtüp bazı noktaları geri aldı

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SABA'ya göre Yemen hükümet güçleri, Taiz'in güney ve batısında Husilerin denetimindeki bazı bölgeleri geri aldı. Tümgeneral Abdülaziz el-Mecidi, Husilerin sızma ve kuşatma girişimlerinin püskürtüldüğünü, çatışmaların Babulmendeb'e bakan Kabhub'da yoğunlaştığını belirtti.

Yemen'de hükümet güçleri, İran destekli Husilerin Taiz kentinin güney ve batısındaki saldırı ve sızma girişimlerini püskürterek daha önce Husilerin kontrolünde bulunan bazı noktaları geri aldı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Taiz Askeri Ekseni Başkanı Tümgeneral Abdülaziz el-Mecidi, hükümet güçleri ile onlara destek veren kabile güçlerinin şiddetli çatışmaların ardından Taiz'in güney ve batısında Husilerin kontrolündeki bazı bölgeleri yeniden ele geçirdiğini belirtti.

El-Mecidi, hükümet güçlerinin, Husilerin kente sızma ve kenti kuşatma girişimlerini püskürttüğünü ifade ederek, hükümet güçlerinin çatışmalarda Husilere ait personel ve askeri araçları hedef aldığı bildirildi.

Yemen Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Taiz'in güneyindeki Ahkum cephesinde Husilere ait mevzi ve tahkimatların hedef alındığı 3 hava saldırısı düzenlendiği ifade edildi.

Öte yandan hükümet güçlerinin, Taiz'in batısındaki Vaziye ilçesinde bazı bölgelerin kontrolünü yeniden sağladığı ve Babulmendeb Boğazı'na bakan Kabhub cephesinde Husilerin saldırı ve sızma girişimlerini püskürttüğü aktarıldı.

Çatışmalar Kabhub ve Babulmendeb hattında yoğunlaşıyor

Taiz'deki çatışmaların özellikle Vaziye, Cebel Numan ve Kabhub çevresinde yoğunlaştığı bildiriliyor.

Yemen hükümet güçleri, Kabhub cephesinde Husilere ait askeri araç ve mevzileri hedef alırken, bölgedeki çatışmaların Babulmendeb Boğazı'na hakim stratejik yükseltiler çevresinde sürdüğü aktarılıyor.

Coğrafik ve askeri açıdan Babulmendeb bölgesinde yer alan Kehbub cephesi, idari olarak Lahic vilayetine bağlı El-Mudaraba ve Ras el-Ara ilçesi sınırlarında bulunuyor.

Kehbub Dağları, Babulmendeb Boğazı'na doğrudan hakim konumda olması sebebiyle uluslararası deniz yolunu ve etrafındaki deniz geçitlerini kontrol etme açısından kritik stratejik öneme sahip.

Kaynak: AA
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