Yemen hükümet güçleri Taiz ve Marib'de ilerliyor, Husilerin kaçtığı bildirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yemen hükümet güçleri Taiz ve Marib'de ilerliyor, Husilerin kaçtığı bildirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen hükümet güçleri, Yemen Şafağı operasyonunda Taiz ve Marib'de çok sayıda noktayı ele geçirdiğini açıkladı. Vatan Kalkanı güçleri Taiz'de El-Vaziiyye ilçesine yönelik operasyonda stratejik tepeleri aldıklarını, Husilerin bölgeden kaçtığını aktardı; Husilerden açıklama yok.

Yemen'de hükümete bağlı güçler, Yemen Şafağı operasyonu kapsamında Taiz ve Marib'de pek çok noktayı ele geçirdiklerini duyurdu.

Vatan Kalkanı güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Taiz'e bağlı El-Vaziiyye ilçesini kurtarmak için geniş kapsamlı askeri bir operasyon başlatıldığı ve El-Mansura bölgesine bakan stratejik tepelerin ele geçirildiği kaydedildi.

Operasyonun başlamasının ardından İran destekli Husilerin bölgeden toplu halde "kaçmaya" başladığı aktarıldı.

Husilerden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen ordusundan daha önce yapılan açıklamada, silahlı kuvvetler ve halk direniş güçlerinin Taiz'in güneyindeki Hayfan bölgesinde El-Menzara, El-Aşarif ve Ziban dağlarının kontrolünü Husilerden geri aldığı belirtilmişti.

Öte yandan Yemen ordusu, Yemen Şafağı operasyonu kapsamında ikinci gün de Marib'in güney cephesinde ilerlemeye devam ettiğini ve sıradağlar ile stratejik bölgeleri Husilerden geri aldığını duyurdu.

Ordunun açıklamasında, Marib'de Semed, El-Kayıme, El-Mukaylat, Aked el-Kayıme ve Er-Rasıd dağları başta olmak üzere geniş alanların ve stratejik noktaların geri alındığı kaydedildi.

Yaşanan çatışmalarda onlarca Husi'nin öldüğü, yaralandığı ya da esir edildiği, askeri araçların kullanılamaz hale getirildiği, bir insansız hava aracının da (İHA) düşürüldüğü aktarıldı.

"Yemen Şafağı" operasyonu ve Arap Koalisyonunun hava desteği

Yemen'de hükümet güçleri 5 Ekim'de, İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla "Fecr el-Yemen (Yemen Şafağı)" operasyonu başlatmıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, operasyona 100 savaş uçağıyla destek verildiğini ve operasyonun başlamasından bu yana 324 "yüksek değerli" hedefin imha edildiğini açıklamıştı.

Koalisyon ayrıca Yemen Silahlı Kuvvetlerine karadaki faaliyetlerinde 24 saat hava desteği sağlandığını ve Babulmendeb Boğazı'na hava koruması verildiğini bildirmişti.

Yemen hükümeti yanlısı güçler de Babulmendeb çevresindeki Zubab ilçesi ile bazı stratejik noktaların kontrolünü ele geçirdiklerini açıklarken, Husiler hükümet güçlerinin bölgedeki kazanımlarını reddederek bölgedeki çatışmaların sürdüğünü savunuyor.

Kaynak: AA
PolitikaHükümetGüncelDünyaMaribYemenTaizSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF’den 7 kulübe puan silme cezası TFF'den 7 kulübe puan silme cezası
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel’i kızdırdı: Hain oğlu haindir AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel'i kızdırdı: Hain oğlu haindir
Karadeniz’de 2 günde ikinci saldırı Vurulan gemi battı, mürettebattan haber alınamıyor Karadeniz'de 2 günde ikinci saldırı! Vurulan gemi battı, mürettebattan haber alınamıyor
İstifa mı edecek Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva’da aldı İstifa mı edecek? Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva'da aldı
Kılıçdaroğlu’ndan “Fatma Betül Sayan Kaya“ yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış Kılıçdaroğlu'ndan "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
20:51
Görülmemiş karar: Başkan, kendi federasyonuna kayyum olarak atandı
Görülmemiş karar: Başkan, kendi federasyonuna kayyum olarak atandı
20:36
Devran döndü Türkiye’ye yaptırım uygulayan Kanada İHA’lara talip
Devran döndü! Türkiye'ye yaptırım uygulayan Kanada İHA'lara talip
20:25
AK Parti’den Cemil Tugay iddialarını doğrulayacak video
AK Parti'den Cemil Tugay iddialarını doğrulayacak video
20:15
Messi hayranlığı bambaşka bir seviye Saçlarına logosunu kazıttı
Messi hayranlığı bambaşka bir seviye! Saçlarına logosunu kazıttı
20:02
Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği’nde yılın sürprizi: Carlos Tevez
Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'nde yılın sürprizi: Carlos Tevez
19:20
Rusya’nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
Rusya'nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 20:56:34. #.0.2#
SON DAKİKA: Yemen hükümet güçleri Taiz ve Marib'de ilerliyor, Husilerin kaçtığı bildirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei