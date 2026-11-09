Yemen hükümeti, ICRC'den Taiz'e acil yakıt ve tıbbi malzeme sevkiyatı istedi - Son Dakika
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Yemen hükümeti, ICRC'den Taiz'e acil yakıt ve tıbbi malzeme sevkiyatı istedi

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Yemen hükümeti, Husilerin kuşatması altındaki Taiz'e yakıt ve tıbbi malzemenin acil ve düzenli ulaştırılması için ICRC'den kolaylık sağlamasını istedi. Dışişleri Bakanı, kuşatmanın 12. yılına girdiğini ve yakıt sıkıntısının hastanelerde hayati hizmetleri durdurabileceğini uyardı.

Yemen hükümeti, Uluslararası Kızılhaç Komitesine (ICRC), İran destekli Husilerin kuşatması altındaki ülkenin güneybatısında yer alan Taiz kentine acil ve düzenli şekilde yakıt ve tıbbi malzeme ulaştırılmasını kolaylaştırma çağrısında bulundu.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Efrah ez-Zube ile ICRC Başkanı Mirjana Spoljaric, telefonda görüştü.

Zube, Husilerin Taiz'e uyguladığı kuşatmanın 12. yılına girdiğini, yolların kapatılması ve gıda ile ilaç sevkiyatının engellenmesinin halkın yaşadığı sıkıntıları ağırlaştırdığını söyledi.

Kuşatma nedeniyle yaşanan yakıt sıkıntısının kentteki hastanelerde hayati hizmetlerin durmasına yol açabileceği uyarısında bulunan Zube, ICRC'ye yakıt ve tıbbi malzemelerin Taiz'e acil ve düzenli şekilde ulaştırılmasını kolaylaştırma çağrısı yaptı.

Taiz'de, Husilerin kente ulaşımı sağlayan bazı ana yollar ve girişler üzerindeki kontrolünü sürdürmesi??????? nedeniyle yıllardır ulaşım ve malzeme sevkiyatında kısıtlamalar yaşanıyor.

Daha önce yolların açılması ve halkın yaşadığı sıkıntıların hafifletilmesi yönündeki girişimlerden ise sonuç alınamadı.

Alıkonulanların durumu

Yemenli Bakan ile Spoljaric görüşmede, Husilerin alıkoyduğu Birleşmiş Milletler (BM) personeli ile insani yardım çalışanlarının durumunu da değerlendirdi.

Zube, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Yemen Ofisi çalışanı Muhammed İbrahim eş-Şami'nin kaçırılıp zorla kaybedilmesinin ardından Husilerin elinde tutulduğu sırada hayatını kaybettiğini belirtti.

ICRC'ye alıkonulan kişileri ziyaret etme, durumlarını kontrol etme ve serbest bırakılmalarını kolaylaştırma yönündeki çabalarını artırma çağrısında bulunan Zube, zorla kaybedilenlerin akıbetlerinin açıklanmasını ve alıkonuldukları sırada hayatını kaybedenlerin cenazelerinin ailelerine teslim edilmesini istedi.

Zube, Husilerin sağlık tesislerini hedef almayı sürdürdüğünü belirterek, Lahic'teki es-Sıkya Sağlık Merkezine balistik füzeyle düzenlenen saldırıda aralarında sağlık personelinin de bulunduğu kişilerin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yemenli Bakan, Husileri sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak, yerleşim alanlarını askeri mevzilere dönüştürmek, rastgele mayın döşemek ve çocukları silah altına almakla da suçladı.

Zube, uluslararası kuruluşlar ile insani yardım çalışanlarının maruz kaldığı baskılar ve faaliyetlerine getirilen kısıtlamalar konusunda uyarıda bulundu.

Uluslararası raporların bağımsız şekilde doğrulanmış, doğru bilgilere dayanması gerektiğini vurgulayan Zube, hükümetin ICRC'nin farklı illerdeki ofislerinin faaliyetlerini kolaylaştırma konusundaki kararlılığını yineledi.

ICRC Başkanı Spoljaric ise Yemen hükümetinin komite heyetiyle işbirliği ve sağladığı kolaylıklardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Spoljaric, kuruluşun tarafsızlık ve insani yardım ilkelerine bağlı olduğunu, faaliyetlerini sürdürmeye ve alıkonulanlar ile zorla kaybedilenlerin durumunu takip etmeye önem verdiğini belirtti.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde yoğunlaşırken, İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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