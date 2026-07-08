Yemen için Uluslararası Toplantı Riyad'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Yemen için Uluslararası Toplantı Riyad'da Gerçekleşti

08.07.2026 01:28
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Riyad'da Yemen'in kalkınma süreçleri için uluslararası bir toplantı yapıldı, işbirliği artırılacak.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, dünyanın en derin insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de kalkınma sürecini hızlandırma yollarının masaya yatırıldığı uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Suudi Arabistan Yemen'i Kalkındırma ve Yeniden İmar Programı (SDRPY) tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Yemen Ortaklar Grubu" toplantısının SDRPY'nin Riyad'daki merkezinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıya İngiltere, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Yerleşik Koordinatörlüğü ve Dünya Bankası Grubu'nun eş başkanlık ettiği bildirildi.

Açıklamada, toplantının BM kuruluşları, uluslararası organizasyonlar ve Yemen'e yardım sağlayan donör ülkelerin katılımıyla yapıldığı aktarıldı.

Görüşmede, Yemen'deki kalkınma zorlukları ve son gelişmelerin yanı sıra kalkınma ortakları arasındaki işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi ile kalkınma sürecini hızlandıracak destek planlarının ele alındığı ifade edildi.

Yemen'de Nisan 2022'den bu yana cephelerin genelinde nisbi bir sükunet hakim olsa da hükümet güçleri ile Husiler (Ensarullah Hareketi) arasında zaman zaman çatışmalar devam ediyor.

Çatışmaları tamamen sona erdirecek kapsamlı bir siyasi anlaşmaya henüz varılamazken, son günlerde taraflar arasındaki gerilimin dozunun eşi benzeri görülmemiş bir şekilde tırmandığı ifade ediliyor.

Yemen'deki iç savaş, 2014 yılında Ensarullah Hareketi'nin başkent Sana'yı ele geçirmesiyle başlamış, 2015 yılı başında ise Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu'nun Yemen hükümetinin talebi üzerine müdahale etmesiyle çatışmalar daha geniş bir alana yayılmıştı.

Ülkedeki neredeyse tüm sektörlere büyük zarar veren iç savaş, dünyadaki en büyük insani krizlerden birine yol açarken, ülkede barış sürecini canlandırmak amacıyla BM öncülüğündeki diplomatik girişimler ise sürüyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güncel, Riyad, Yemen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen için Uluslararası Toplantı Riyad'da Gerçekleşti - Son Dakika

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