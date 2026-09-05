Yemen'in Taiz kentinde tırmanan çatışmalar 1790 aileyi yerinden etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yemen'in Taiz kentinde tırmanan çatışmalar 1790 aileyi yerinden etti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM OCHA'ya göre, Yemen'in güneybatısındaki Taiz ilinde hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son iki günde 1790 ailenin evlerini terk etmesine yol açtı. Taiz ve Hudeyde'nin batı sahili cephelerinde çatışmalar sürerken, tarafların hava saldırıları düzenlediği ve can kaybının artmasından endişe edildiği bildiriliyor.

Yemen'in güneybatısındaki Taiz ilinde hükümet güçleri ile Husiler arasında tırmanan çatışmalar nedeniyle 2 günde 1790 ailenin yerinden edildiği bildirildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamaya göre, Taiz'de tırmanan çatışmalar Yemenlilerin yerlerinden edilmesine neden oldu.

Açıklamada, son 2 günde 1790 ailenin çatışmalar nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldıklarına dikkat çekildi.

Taiz ve Hudeyde'de çatışmalar sürüyor

Yemen Ordusu Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Taiz ve Hudeyde vilayetlerinin batı sahili cephelerinde Husilerin mevzilerine, toplanma alanları ve askeri araçlarına 15'ten fazla hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Taiz ve Hudeyde'de dün sabahtan bu yana hükümet güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Babulmendeb Boğazı yakınlarındaki çeşitli cephelerde yoğunlaşan çatışmalarda her iki taraftan ölen ve yaralananların olduğu bildiriliyor.

Çatışmaların devam etmesi nedeniyle can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası, Hükümet, Güncel, Yemen, Taiz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'in Taiz kentinde tırmanan çatışmalar 1790 aileyi yerinden etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülşah’ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı Gülşah'ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
Zeynep Yıldırım cinayetinde 6 şüpheli adliyeye sevk edildi Zeynep Yıldırım cinayetinde 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
Nijerya’da zehirli gaz faciası: Yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da zehirli gaz faciası: Yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti
Melisa Döngel’den iddialı klip Cesur hareketleriyle dikkat çekti Melisa Döngel’den iddialı klip! Cesur hareketleriyle dikkat çekti
Füze saldırıları iki ülkeyi karşı karşıya getirdi İran’dan sert yanıt Füze saldırıları iki ülkeyi karşı karşıya getirdi! İran'dan sert yanıt
Sürücüsüz taksi dönemi başladı Tesla Cybercab yollara çıktı Sürücüsüz taksi dönemi başladı! Tesla Cybercab yollara çıktı

11:14
Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin
Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin
11:01
Hemşireden infial yaratan paylaşım
Hemşireden infial yaratan paylaşım
10:44
Eski bakanın ölümünde sır perdesi aralanıyor Doktorun “hatırlamıyorum“ savunması yetmedi
Eski bakanın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Doktorun "hatırlamıyorum" savunması yetmedi
10:31
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi
09:43
Ankara’da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
Ankara'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
09:31
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 11:48:11. #7.13#
SON DAKİKA: Yemen'in Taiz kentinde tırmanan çatışmalar 1790 aileyi yerinden etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement