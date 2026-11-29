RİYAD, 29 Kasım (Xinhua) -- Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen koalisyonu, Husilerin cumartesi günü Suudi Arabistan'ın çeşitli bölgelerine fırlattığı çok sayıda füzenin önlenerek imha edildiğini duyurdu.

Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Husilerin ülkenin güneyine fırlattığı üç balistik füze ile Riyad bölgesine fırlattığı bir seyir füzesinin önlenerek imha edildiğini bildirdi.

El-Maliki, hava savunma güçlerinin Şukayk bölgesine fırlatılan bir balistik füzeyi daha önleyerek imha ettiğini, düşen füze parçalarının herhangi bir yaralanmaya yol açmadığını belirtti.

El-Maliki, sivilleri ve sivil tesisleri hedef alan saldırılara karşılık verileceğini ifade etti.