Yemen koalisyonu, Husilerin Suudi Arabistan'a fırlattığı füzeleri önleyip imha ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yemen koalisyonu, Husilerin cumartesi günü güneye fırlattığı üç balistik füze ile Riyad'a fırlattığı bir seyir füzesini imha ettiğini duyurdu. el-Maliki, Şukayk'a atılan füzenin parçalarının yaralanmaya yol açmadığını ve sivillere yönelik saldırılara karşılık verileceğini söyledi.
RİYAD, 29 Kasım (Xinhua) -- Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen koalisyonu, Husilerin cumartesi günü Suudi Arabistan'ın çeşitli bölgelerine fırlattığı çok sayıda füzenin önlenerek imha edildiğini duyurdu.
Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Husilerin ülkenin güneyine fırlattığı üç balistik füze ile Riyad bölgesine fırlattığı bir seyir füzesinin önlenerek imha edildiğini bildirdi.
El-Maliki, hava savunma güçlerinin Şukayk bölgesine fırlatılan bir balistik füzeyi daha önleyerek imha ettiğini, düşen füze parçalarının herhangi bir yaralanmaya yol açmadığını belirtti.
El-Maliki, sivilleri ve sivil tesisleri hedef alan saldırılara karşılık verileceğini ifade etti.
Kaynak: Xinhua
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