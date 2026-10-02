Yemen ordusu, Husilere son 24 saatte 474 saldırı yaptığını duyurdu

Yemen ordusu, son 24 saatte İran destekli Husilere ait mevzileri, takviye birliklerini ve askeri kapasiteyi hedef alan 474 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, operasyonların savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), topçu birlikleri, füzeler ve çok namlulu roketatarlarla gerçekleştirildiği belirtildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, operasyonların güneydeki Harad ve sahil cephelerinden Kitafa, Cevf, Marib, Beyda, Lahic, Sana ve Saada'daki cephelere kadar birçok bölgede gerçekleştirildiğini, Taiz cephelerine ise yoğunlaşıldığını kaydetti.

Nezili, tehdit kaynakları, Husi birliklerinin toplanma ve takviye noktaları, komuta-kontrol merkezleri ile askeri kapasitelerin belirlenen operasyon planları doğrultusunda hedef alındığını ifade etti.

Gerçekleştirilen 474 saldırıda çoğu Taiz cephelerinde olmak üzere Husilerden 1540 kişinin öldüğü veya yaralandığını ifade eden Nezili, 216 askeri araç ve askeri kapasitenin imha edildiğini veya kullanılamaz hale getirildiğini belirtti.

Nezili, Taiz cephelerinde Husilerin ilerleyişinin durdurulduğunu ve sahada sızma girişimlerinin başarısızlığa uğratıldığını ileri sürdü.

Yemen ordusunun, ülkenin egemenliğini korumak ve devlet kurumlarının kontrolünü yeniden sağlamak amacıyla askeri operasyonlarını sürdüreceği belirtildi.