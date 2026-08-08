Yemen Ordusu'ndan Husi Mevzilerine Saldırı - Son Dakika
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Yemen Ordusu'ndan Husi Mevzilerine Saldırı

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Yemen ordusu, Taiz ve Hudeyde'de Husilere ait hedeflere saldırılar düzenledi.

Yemen ordusunun, ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinde Husilere ait mevzi ve toplanma noktaları ile batıdaki Hudeyde vilayetinde bazı hedeflere saldırılar düzenlediği bildirildi.

Yemen ordusuna bağlı "September Net" internet sitesinde yer alan habere göre, Taiz'in çeşitli cephelerinde Yemen ordusu ile Husiler arasında bugün yeniden çatışmalar yaşandı.

Yemen ordusu Taiz kentinin batısındaki Dabab ve Garab cepheleri ile vilayetin güneyindeki Salu cephesinde Husilere ait mevzileri topçu ateşiyle hedef aldı, ayrıca batı kırsalındaki Makbine cephesindeki bazı mevzilere saldırı düzenledi.

Saldırıların, Husilerin söz konusu cephelerde Yemen ordusuna ait mevzilere yönelik saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

Topçu saldırıları sırasında Yemen ordusuna ait hava savunma sistemleri Makbine cephesinde Husilere ait insansız hava araçlarını hedef alarak örgütün ordu mevzilerine yönelik saldırı girişimleri engelledi.

Hudeyde'nin güneyindeki Husilere ait hedeflere saldırı

Yemen ordusu ayrıca Hudeyde vilayetinin güneyindeki Husilere ait komuta ve kontrol merkezleri, tahkimatlar ve toplanma noktalarını da hedef aldı.

Saldırıların, Husilerin Marib ve Hadramevt cephelerindeki gerilimi tırmandırmasına ve Hudeyde'nin El-Muha ilçesi açıklarındaki kara sularında deniz ulaşımını hedef almasına karşılık düzenlendiği belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel, Yemen, Taiz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen Ordusu'ndan Husi Mevzilerine Saldırı - Son Dakika

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