Yemen ordusu, Taiz ve Lahic'te Husi saldırısını püskürterek 6 hava saldırısı yaptı - Son Dakika
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Yemen ordusu, Taiz ve Lahic'te Husi saldırısını püskürterek 6 hava saldırısı yaptı

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Tur el-Baha Askeri Cephesi, Taiz ve Lahic'te Husilerin geniş çaplı saldırısının püskürtüldüğünü, mevzi ve araçlarına 6 hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada saldırganların etkisiz hale getirildiği, Taiz'in bazı cephelerinde şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtildi.

Yemen ordusu, perşembe günü ülkenin güneybatısındaki Taiz ve Lahic illerinde Husilerin geniş çaplı saldırısının püskürtüldüğünü, Husilerin mevzi ve araçlarına hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

Yemen ordusuna bağlı Tur el-Baha Askeri Cephesinin Facebook hesabından açıklama yapıldı.

Tur el-Baha Cephesinin tüm hatlarında Husilerin geniş çaplı saldırısının püskürtüldüğü belirtilen açıklamada, saldırganların da etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Tur el-Baha Askeri Cephesinden yapılan diğer bir açıklamada da savaş uçaklarının Husilerin mevzi ve araçlarına 6 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Hava saldırılarıyla Taiz ilinin güneyindeki el-Ekbuş, el-Ahkum ve Hayfan cephelerinde bulunan Husi noktalarının hedef alındığı kaydedildi.

Cepheden yapılan bir diğer açıklamada, Taiz'in Beni Bekkari bölgesine bağlı Cebel Habeşi ilçesi, Taiz'in batı kırsalındaki Makbene ilçesinin Humeyr Cephesi ve ilin güneydoğusundaki Akrud Cephesi'nde Husilerle şiddetli çatışmalara girildiği ifade edildi.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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