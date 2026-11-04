Yemen ordusu Yemen Şafağı operasyonunda 370 milisi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yemen ordusu Yemen Şafağı operasyonunda 370 milisi etkisiz hale getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen ordusu, Husilere karşı Yemen Şafağı operasyonunda 1208 operasyon düzenlendiğini ve aralarında saha sorumlularının bulunduğu 370 milisin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ordu güçleri Taiz'de stratejik noktaları ele geçirdi, Husi geri alma girişimleri püskürtüldü.

Yemen ordusu, İran destekli Husilere karşı 1208 operasyon düzenlendiğini ve aralarında saha sorumlularının da bulunduğu 370 milisin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Yemen Şafağı" operasyonu kapsamında Husilere karşı yürütülen operasyonlarla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), saha topçuları ve çok namlulu roketatarlar kullanılarak Husilerin toplanma alanları, hareketlilikleri, takviye güçleri, tahkimatları ve ateş kaynaklarına yönelik 1208 operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bu operasyonlar sonucunda yaklaşık 370 saha komutanı ve milis unsurunun etkisiz hale getirildiği, farklı cephelerde ise yaklaşık 120 askeri araç ve ekipmanın imha edildiği ya da kullanılmaz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, ordu güçleri ile halk direniş birliklerinin, ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde bazı stratejik noktaların kontrolünü ele geçirdiği ve Husilerin bu bölgeleri geri alma girişimlerinin püskürtüldüğü ifade edildi.

Ordunun açıklamasında, devlet kurumları yeniden kontrol altına alınana ve Husi tehdidi son bulana kadar operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Yemen ordusu operasyonların tam zaman aralığına ilişkin detay paylaşmazken, Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, devlet kurumlarını geri almak ve başkent Sana'nın kontrolünü sağlamak amacıyla 5 Ekim'de "Yemen Şafağı" askeri operasyonunun başlatıldığını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, temmuz ayında yeniden alevlenen çatışmalar binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına, 250 binden fazla sivilin ise yerinden edilmesine yol açtı.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetleri ele geçirmesinden bu yana iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
OperasyonGüncelYemenDünyaTaizOrduSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paylaştığı fotoğraf başına iş açtı Ronaldo’ya linç yağmuru Paylaştığı fotoğraf başına iş açtı! Ronaldo'ya linç yağmuru
İngiltere gümrüğünde skandal: Canan Tolon’un heykelleri balyozla parçalandı İngiltere gümrüğünde skandal: Canan Tolon'un heykelleri balyozla parçalandı!
Fenerbahçe’de istifa depremi Hepsi birden görevini bıraktı Fenerbahçe'de istifa depremi! Hepsi birden görevini bıraktı
Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler’den ilk açıklama Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler'den ilk açıklama
Galatasaray-Stuttgart maçı içi için televizyonunu açanlar şoke oldu Galatasaray-Stuttgart maçı içi için televizyonunu açanlar şoke oldu
Michigan anketlerine göre Abdul El-Sayed ABD’nin ilk Müslüman senatörü olabilir Michigan anketlerine göre Abdul El-Sayed ABD'nin ilk Müslüman senatörü olabilir
01:07
El Khannouss’tan çarpıcı sözler Galatasaray’a transfer olmak istiyor
El Khannouss'tan çarpıcı sözler! Galatasaray'a transfer olmak istiyor
01:06
İran’da futbol maçı sırasında ekrana “Trump’ı öldüreceğiz“ yazısı yansıtıldı
İran'da futbol maçı sırasında ekrana "Trump'ı öldüreceğiz" yazısı yansıtıldı
00:18
ABD’ye bağlı Guam Adası’nda valilik Cumhuriyetçilere, delegelik Demokratlara gitti
ABD'ye bağlı Guam Adası'nda valilik Cumhuriyetçilere, delegelik Demokratlara gitti
00:09
İran’dan nükleer saldırı endişelerini artıran uyarı
İran'dan nükleer saldırı endişelerini artıran uyarı
00:05
Herkesin şikayetçi olduğu konu Okan Buruk’u da bezdirdi: Çok kötüydü
Herkesin şikayetçi olduğu konu Okan Buruk'u da bezdirdi: Çok kötüydü
23:32
Victor Osimhen’i çıldırtan olay Yedek kulübesine şikayet etti
Victor Osimhen'i çıldırtan olay! Yedek kulübesine şikayet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 01:44:13. #.0.3#
SON DAKİKA: Yemen ordusu Yemen Şafağı operasyonunda 370 milisi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android