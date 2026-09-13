Yemen'deki hükümete bağlı Ulusal Direniş Güçleri, 9 Ağustos-10 Eylül ?arasında Husilerle yaşanan çatışmalarda 500'den fazla üyesinin öldüğünü, 1500’ünün yaralandığını açıkladı
Yemen'deki hükümete bağlı Ulusal Direniş Güçleri, 9 Ağustos-10 Eylül ?arasında Husilerle yaşanan çatışmalarda 500'den fazla üyesinin öldüğünü, 1500’ünün yaralandığını açıkladı.
Yemen'deki hükümete bağlı Ulusal Direniş Güçleri, 9 Ağustos-10 Eylül ?arasında Husilerle yaşanan çatışmalarda 500'den fazla üyesinin öldüğünü, 1500'ünün yaralandığını açıkladı
Kaynak: AA
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