Yeni Ağır Ceza Mahkemeleri Belirlendi

(ANKARA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, yeni kurulan Sandıklı, Serik, Suşehri ve Ortaca Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevrelerini belirledi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun, yeni kurulan ağır ceza mahkemelerinin yargı çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine alınan kararda Sandıklı, Serik, Suşehri ve Ortaca Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevreleri belirlendi.
Karara göre Sandıklı ilçesi, Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarıldı.
Sandıklı Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresi; Sandıklı, Hocalar ve Kızılören ilçeleri olarak belirlendi.
HSK kararıyla Serik ilçesi, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarıldı.
Serik Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresi yalnızca Serik ilçesi olarak belirlendi.
Suşehri ilçesi, Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarıldı.
Suşehri Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresi; Suşehri, Akıncılar, Gölova, İmranlı ve Koyulhisar ilçeleri olarak belirlendi.
Ortaca ilçesi, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarıldı.
Ortaca Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresi; Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçeleri olarak belirlendi.
HSK kararında, düzenlemenin söz konusu mahkemelerin faaliyete geçirildiği tarih itibarıyla uygulanacağı bildirildi.
