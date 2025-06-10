Yeni Akit'in Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile İlgili Manşeti Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeni Akit'in Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile İlgili Manşeti Protesto Edildi

10.06.2025 19:39  Güncelleme: 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirdiği kazayı 'Çarpıldı' manşetiyle haberleştiren Yeni Akit gazetesi, protesto edildi. Gazetecilik anlayışını eleştiren kalabalık bir grup, Akit Medya Grubu önünde açıklamalarda bulundu.

(İSTANBUL) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirdiği kazayı "Çarpıldı" diye haberleştiren Yeni Akit gazetesi protesto edildi. Akit Medya Grubu önünde yapılan açıklamada, "Bu bir gazete değildir, bu bir televizyon kanalı değildir; bu bir paçavradır.?Gazetecilikle hiçbir ilgisi kalmamış, halkı bilgilendirmek yerine zehirleyen bir propaganda aracıdır" denildi.

Kurban Bayramı'nın ilk günü evinde geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, on binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Yeni Akit Gazetesi'nin, olayın yaşandığı gün internet sitesinde Zeyrek için "Çarpıldı" manşetiyle haber yapması yoğun tepkilere neden oldu. Bir grup öğrenci, Küçükçekmece'deki Akit Medya Grubu önünde açıklama yaptı.

Polisin ve çevik kuvvet ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde Meltem Gökhanoğlu, hazırlanan ortak açıklamayı okudu. "Bugün burada sadece bir yayın kuruluşunun önünde değil; çürümüş bir zihniyetin, köhnemiş bir medya düzeninin tam karşısındayız" diyen Gökhanoğlu, şunları söyledi:

"Manisa'nın onurlu Başkanı, halkın gönlünde taht kurmuş bir yerel yönetici olan Ferdi Zeyrek'i elim bir kazanın ardından kaybettik. Hepimiz yastayız. Hepimiz üzgünüz ama belli ki bazıları bu acıyı bile anlamaktan, hissetmekten aciz. Akit TV'nin attığı başlık, sadece bir kelime oyunundan ibaret değildir. Bu, bir insanın ölümüne, bir ailenin yıkımına, bir halkın acısına hakaret etmektir. Bu alçaklıktır, seviyesizliktir. Buradan açıkça söylüyoruz.?Bu bir gazete değildir, bu bir televizyon kanalı değildir; bu bir paçavradır.?Gazetecilikle hiçbir ilgisi kalmamış, halkı bilgilendirmek yerine zehirleyen bir propaganda aracıdır. Etik mi, yok. Ahlak mı, hiç yok.?Gazetecilik kisvesi altında nefret kusan bu yapı, gazetecilik onurunu yerle bir etmiş, basın özgürlüğünü utanmazlığın arkasına gizlemiştir ama bilin ki bu ülke sizin karanlık dilinize mahküm değil.

"Utanmaz kalemlerin karşısında dimdik duracağız"

Gerçek gazeteciler, bu ülkenin her köşesinde hala halk için yazıyor.?Gerçek medya emekçileri, halkın haber alma hakkını onuruyla savunuyor.?Bizler de o onurlu seslere sahip çıkıyoruz, çıkmaya devam edeceğiz. Ferdi Zeyrek'in adını kirli manşetlerle örseleyemezsiniz.?O, halkın kalbinde dürüstlüğüyle, emeğiyle, mücadelesiyle yaşayacak ve biz, onun açtığı yolda susmadan, korkmadan, eğilmeden yürümeye devam edeceğiz. Bu paçavraların, bu çarpık düzenin, bu utanmaz kalemlerin karşısında dimdik duracağız.?Çünkü biz haklıyız. Çünkü biz halkız, eninde sonunda kazanan olacağız."

Kaynak: ANKA

Yeni Akit Gazetesi, Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Ferdi Zeyrek, Politika, 3-sayfa, Güncel, Manisa, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Akit'in Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile İlgili Manşeti Protesto Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da mahalleler arasında kavga 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da mahalleler arasında kavga! 9 kişi yaralandı
Montella’dan ilk 11’de ipucu: İlk kez oynayacaklar Montella'dan ilk 11'de ipucu: İlk kez oynayacaklar
Fenerbahçe’de Maximin’in yeri çabuk doluyor İşte hedefteki o isim Fenerbahçe'de Maximin'in yeri çabuk doluyor! İşte hedefteki o isim
Eski Galatasaraylı Angelino’dan tarihi imza Yılda 22 milyon euro kazanacak Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
Borç meselesi yüzünden kanlı kavga: Amca yeğenini vurdu Borç meselesi yüzünden kanlı kavga: Amca yeğenini vurdu
Antalya’da 40 metrelik falezlerden atlayan genç ağır yaralandı Antalya'da 40 metrelik falezlerden atlayan genç ağır yaralandı
Los Angeles’taki protestolarda yakılan araçların enkaz kaldırma çalışmaları görüntülendi Los Angeles'taki protestolarda yakılan araçların enkaz kaldırma çalışmaları görüntülendi
Mersin’de iki araç kafa kafaya çarpıştı 7 kişi yaralandı Mersin'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! 7 kişi yaralandı
12 yaşındaki çocuk girdiği gölde boğuldu 12 yaşındaki çocuk girdiği gölde boğuldu
Ferdi Zeyrek’in annesi fenalaştı Ferdi Zeyrek'in annesi fenalaştı
İsrail’den Madleen gemisi kararı 12 aktiviste ne olacak İsrail'den Madleen gemisi kararı! 12 aktiviste ne olacak?

20:44
Ferdi Zeyrek’in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
19:49
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan yakalama kararı
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan yakalama kararı
19:47
Trump: Kaliforniya’da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası’nı devreye sokacağım
Trump: Kaliforniya'da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım
18:36
Rekabet Kurulu’ndan Coca Cola’ya soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Coca Cola'ya soruşturma
17:18
Ferdi Zeyrek’in cenazesini Özgür Özel defnetti
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti
10:08
İrlanda’da küçük kıza cinsel saldırı iddiası sonrası sokalar karıştı
İrlanda'da küçük kıza cinsel saldırı iddiası sonrası sokalar karıştı
10:06
Lamine Yamal’dan Ronaldo’ya büyük ayıp
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
09:53
Tahliye edilen MasterChef Murat’ın son görüntüleri endişe yarattı
Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı
09:44
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
09:29
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
09:05
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor
08:46
Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi
Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi
08:44
2 grup arasında çıkan kavgada 5’i kadın 7 kişi yaralandı
2 grup arasında çıkan kavgada 5'i kadın 7 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 20:52:50. #7.13#
SON DAKİKA: Yeni Akit'in Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile İlgili Manşeti Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.