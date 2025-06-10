Yeni Akit'in Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile İlgili Manşeti Protesto Edildi

(İSTANBUL) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirdiği kazayı "Çarpıldı" diye haberleştiren Yeni Akit gazetesi protesto edildi. Akit Medya Grubu önünde yapılan açıklamada, "Bu bir gazete değildir, bu bir televizyon kanalı değildir; bu bir paçavradır.?Gazetecilikle hiçbir ilgisi kalmamış, halkı bilgilendirmek yerine zehirleyen bir propaganda aracıdır" denildi.

Kurban Bayramı'nın ilk günü evinde geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, on binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Yeni Akit Gazetesi'nin, olayın yaşandığı gün internet sitesinde Zeyrek için "Çarpıldı" manşetiyle haber yapması yoğun tepkilere neden oldu. Bir grup öğrenci, Küçükçekmece'deki Akit Medya Grubu önünde açıklama yaptı.

Polisin ve çevik kuvvet ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde Meltem Gökhanoğlu, hazırlanan ortak açıklamayı okudu. "Bugün burada sadece bir yayın kuruluşunun önünde değil; çürümüş bir zihniyetin, köhnemiş bir medya düzeninin tam karşısındayız" diyen Gökhanoğlu, şunları söyledi:

"Manisa'nın onurlu Başkanı, halkın gönlünde taht kurmuş bir yerel yönetici olan Ferdi Zeyrek'i elim bir kazanın ardından kaybettik. Hepimiz yastayız. Hepimiz üzgünüz ama belli ki bazıları bu acıyı bile anlamaktan, hissetmekten aciz. Akit TV'nin attığı başlık, sadece bir kelime oyunundan ibaret değildir. Bu, bir insanın ölümüne, bir ailenin yıkımına, bir halkın acısına hakaret etmektir. Bu alçaklıktır, seviyesizliktir. Buradan açıkça söylüyoruz.?Bu bir gazete değildir, bu bir televizyon kanalı değildir; bu bir paçavradır.?Gazetecilikle hiçbir ilgisi kalmamış, halkı bilgilendirmek yerine zehirleyen bir propaganda aracıdır. Etik mi, yok. Ahlak mı, hiç yok.?Gazetecilik kisvesi altında nefret kusan bu yapı, gazetecilik onurunu yerle bir etmiş, basın özgürlüğünü utanmazlığın arkasına gizlemiştir ama bilin ki bu ülke sizin karanlık dilinize mahküm değil.

"Utanmaz kalemlerin karşısında dimdik duracağız"

Gerçek gazeteciler, bu ülkenin her köşesinde hala halk için yazıyor.?Gerçek medya emekçileri, halkın haber alma hakkını onuruyla savunuyor.?Bizler de o onurlu seslere sahip çıkıyoruz, çıkmaya devam edeceğiz. Ferdi Zeyrek'in adını kirli manşetlerle örseleyemezsiniz.?O, halkın kalbinde dürüstlüğüyle, emeğiyle, mücadelesiyle yaşayacak ve biz, onun açtığı yolda susmadan, korkmadan, eğilmeden yürümeye devam edeceğiz. Bu paçavraların, bu çarpık düzenin, bu utanmaz kalemlerin karşısında dimdik duracağız.?Çünkü biz haklıyız. Çünkü biz halkız, eninde sonunda kazanan olacağız."