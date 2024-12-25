Yeni Asgari Ücrete Tepkiler... Yalçın Karatepe: "Vatandaşlar, İlk Günden Enflasyona Ezdirilmiş Olacak"

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Haber: Hande Öztürk

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, yeni asgari ücrete ilişkin, "Ocak 2025'te asgari ücret hesaplara yattığı zaman, satın alma gücünü ciddi şekilde kaybetmiş üzere olacağı için vatandaşlar, ilk günden enflasyona ezdirilmiş olacak" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün akşam sürpriz bir toplantıyla dördüncü kez bir araya gelirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından 2024 yılında 17 bin 2 TL olan asgari ücret, 2025 yılı için 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Asgari ücrete geçen yıla göre yüzde 30 oranında zam yapıldı.

ANKA Haber Ajansı'na yeni asgari ücreti değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, şunları söyledi:

"Dün açıklanan ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da tekrar teyit edilen 2025 yılı asgari ücreti 2024 yılına göre yüzde 30'luk bir artışla 22 bin 104 TL seviyesine çıkarılmıştır. 2024 yılı sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in beklentisine göre bile yüzde 45-46 civarında bir yerde gerçekleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, manşete taşınan enflasyonu dikkate aldığımızda bile enflasyonun üçte bir oranın altında bir asgari ücret artışı Türkiye'nin çalışan nüfusunun yarısına yakınını derin bir yoksulluğa sevk eden sonuç doğurmuştur.

Reel olarak çalışanların alım gücü düşmüştür. İktidarın, Cumhurbaşkanı'nın ve Mehmet Şimşek'in, 'Biz, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz' açıklamalarının bir karşılığı olmadığını da dün açıklanan asgari ücret artışıyla da görmüş olduk. Çalışanlar, asgari ücreti ciddi şekilde ezdirilmiştir maalesef.

"Asgari ücretli, yıla ekside başlıyor"

Asgari ücret, alındığı gün çok satın alma gücü yok. Mevcut enflasyon artışının yüzde 46 olacağını varsayarsak, vatandaş, Aralık 2024'teki maaşını aldığı zaman, mevcut asgari ücret 17 bin 2 TL satın alma gücü, 11 bin 600 liraya inmiş olacak. Siz bunun üzerine 5 bin TL'lik bir artış yaptığınız zaman bizi getirdiğiniz yer 17 bin TL'nin altında bir rakam olacak. Dolayısıyla ilk günden bile yeni asgari ücretin satın alma gücü, geçen yılki satın alma gücünün altında olmuş oluyor. Asgari ücretli, yıla ekside başlıyor."

"2025'te yüzde 30'un altında bir enflasyonun olmayacağını tahmin ediyoruz"

2025 yılında enflasyonun yüksek seyredeceğine ilişkin öngörülerini belirten Yalçın Karatepe, " Merkez Bankası'nın beklentisi yüzde 21 ama yüzde 30'un altında bir enflasyonun olmayacağını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla Ocak 2025'te asgari ücret hesaplara yattığı zaman, ocak ayında enflasyon mevsimsel olarak da vergi artışları sebebiyle de yüksek çıkacağı için satın alma gücü ciddi şekilde kaybetmiş üzere olacak ve bu yüzden vatandaşlar, ilk günden enflasyona ezdirilmiş olacak. Bu asgari ücret artışı, böyle bir sonuç ortaya çıkarıyor" diye konuştu.