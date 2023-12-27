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Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş - Son Dakika
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Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş

Yeni yılda brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş olarak açıklandı. Bu maliyet, SGK primi ve işsizlik sigortası primi gibi kalemlerin de eklenmesiyle oluştu.

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş
27.12.2023 - 21:53,
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Yeni yılda brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları netleşti.

Buna göre, brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 17 bin 2 lira 12 kuruşunu net asgari ücret, 2 bin 800 lira 35 kuruşunu SGK primi ve 200 lira 3 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 3 bin 100 lira 39 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 400 lira 5 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş oldu.

Kaynak: AA
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Sosyal Güvenlik Kurumu, Vedat Işıkhan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş - Son Dakika
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