Yeni Ceza İnfaz Teklifi Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
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Yeni Ceza İnfaz Teklifi Görüşmeleri Başladı

31.05.2025 19:01
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AK Parti, infaz düzenlemelerini içeren bir kanun teklifi sunarak ceza adaletinde reform hedefliyor.

(TBMM) - AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan, infaz düzenlemelerini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri başladı. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, "Ceza adalet yalnızca mevzuatın uygulanmasıyla değil aynı zamanda toplumun vicdanında karşılık bulmasıyla sağlanır. Cezayı hakkıyla infaz etmek, adaleti hakkıyla hayata geçirmek demektir. Tüm dünyada zaman içinde cezalandırıcı anlayıştan insan odaklı, onarıcı ve ıslah edici bir adalet anlayışına doğru dönüşüm yaşanmaktadır" dedi.

TBMM Adalet Komisyonu'nda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladığı ve 9 farklı kanunda değişiklik öngören 30 maddelik Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri başladı.

"Toplumsal kurallara uyma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir"

Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, şu ifadelere yer verdi:

"Ceza adalet yalnızca mevzuatın uygulanmasıyla değil aynı zamanda toplumun vicdanında karşılık bulmasıyla sağlanır. Cezayı hakkıyla infaz etmek, adaleti hakkıyla hayata geçirmek demektir. Tüm dünyada zaman içinde cezalandırıcı anlayıştan insan odaklı, onarıcı ve ıslah edici bir adalet anlayışına doğru dönüşüm yaşanmaktadır. Günümüzde cezalar hükümlünün toplumsal uyumu ve suçtan uzaklaşmasını amaçlayan bir araç olarak görülmekte ve infaz sistemleri buna göre tasarlanmaktadır. Komisyonumuz, hukuk sistemimizin güçlenmesi adına yargı reformlarını başarıyla hayata geçirmiştir.

Hayata geçirilen kanun tekliflerinin temel amacı toplumda oluşan cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, hukuk devleti prensiplerini güçlendirmek ve ceza adaleti sistemimizin etkinliğini arttırmaktır. Teklifle ayrıca hükümlülerin yeniden suç işleme risklerinin azaltılması, sosyal hayata hazırlanmalarına imkan sağlanması, tahliye şartlarına uyumlarının kolaylaştırılması ve toplumsal kurallara uyma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir."

"3/4'ünü iyi halli olarak infaz edenler koşullu salıverilmeden yararlanabilecekler"

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ise şunları söyledi:

"4. Yargı Reformu Strateji belgesi esas alınarak hazırlanan bu kanun teklifiyle doğrudan doğruya insan hayatına dokunan düzenlemeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. İnfaz adaletinin sağlanması hususu başta olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın sağlanması amaçlanmaktadır. Teklifle; cezasızlık algısının önüne geçilmesi ve cezanın ıslah amacının gerçekleştirilmesi bakımından da düzenlemeler yer almaktadır. Yapılması öngörülen düzenleme ile bir yıllık denetimli serbestlik süresi bakımından bir değişiklik öngörülmemekle birlikte hapis cezası alan tüm hükümlülerin aldıkları ceza ile orantılı şekilde belirli bir süre ceza infaz kurumunda kalması sağlanarak cezanın ıslah amacının gerçekleşmesi ve caydırıcılığının sağlanması amaçlanmaktadır.

Teklifte ikinci kez mükerrerlerin koşullu salıverilmeden faydalanabilmelerine de imkan tanınmaktadır. Buna göre bu hükümlüler hapis cezasının 3/4'ünü iyi halli olarak infaz edilmeleri durumunda koşullu salıverilmeden yararlanabileceklerdir. Teklifle çocuk ve kadınların lehine olacak şekilde özel infaz usüllerinin kapsamı da genişletilmekte ve bu infaz usulünden faydalananlar hakkında denetimli serbestlik tedbirler uygulanarak cezanın infazı hükümlerinin de uygulanabilmesine imkan sağlanabilmektedir.

"Kurusıkı" silahlara cezalar artacak

Bu teklifle kişilerin can ve mal güvenliği için bazı suçların arttırılması yoluna gidilmiştir. Böylece ceza adaletinin sağlanması ve suçla daha etkin mücadele edilmesi sağlanacaktır. Teşebbüs hükümleri uygulandığında daha az indirim yapılması sağlanmaktadır. Halk arasında 'kurusıkı' olarak bilinen silahlara getirilen cezalarda da artışa gidilmiştir. Ayrıca bu suçun düğün, nişan, asker uğurlaması gibi toplu olarak vatandaşın bulunduğu yerlerde işlenmesi halinde verilecek cezanın yarısından bir katına kadar arttırılması da düzenlemede yer almaktadır. Özellikle son günlerde toplumumuzun gündeminde olan trafikte yol kesme, müstakil bir suç olarak düzenlenmekte, bu fiiller bakımından da yaptırımlar belirlenmektedir."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, AK Parti, Politika, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Ceza İnfaz Teklifi Görüşmeleri Başladı - Son Dakika

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