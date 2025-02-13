Yeni Cumhurbaşkanı Tasulas'a Protesto - Son Dakika
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Yeni Cumhurbaşkanı Tasulas'a Protesto

Anarşist grup, Cumhurbaşkanı Tasulas'ın evinin önünde tren kazası nedeniyle protesto düzenledi.

13.02.2025 01:16
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Yunanistan Parlamentosunca dün yapılan oylamada Cumhurbaşkanı seçilen Konstantinos Tasulas'ın evinin önünde anarşist bir grubun protestoda bulunduğu bildirildi.

Ruvikonas isimli anarşist grup sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Tasulas'ın evinin önünde motosikletli eylem gerçekleştirdiklerini aktardı.

Grup, açıklamada, eylem yapma gerekçeleri olarak, ülkede 2 yıl önce yaşanan ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasındaki ihlallerin örtbas edilmesinde Tasulas'ın da parlamento başkanı olarak sorumluluğunun olduğuna inanmalarını gösterdi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis ise yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas'ın seçildiği gün evine, nefret söylemleri ile saldırıda bulunulması kimseyi korkutmamaktadır." ifadesi yer aldı.

Üç kez üst üste parlamento başkanı seçilmiş olan Tasulas, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in kendisini Cumhurbaşkanı adayı göstermesi ile Parlamento başkanlığı görevinden ayrılmak durumunda kalmıştı.

Yunan Parlamentosunda dün yapılan oylamada Tasulas, Yunanistan'ın yeni Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanmıştı.

Tasulas 13 Mart'ta düzenlenecek yemin töreninin ardından göreve başlayacak.

Kaynak: AA

Tren Kazası, Parlamento, Yunanistan, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

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